【本報訊】港府以放寬多項防疫措施為籌碼，威逼市民使用安心出行。特首林鄭月娥昨稱羨慕其他地方的嚴厲追蹤措施，聲稱可藉此達致零確診。事實上，外國經驗顯示，強制人民用追蹤程式非控制武肺的關鍵。以新西蘭為例，即使無強制國民記錄行蹤，確診數字仍遠低於香港，台灣甚至無官方追蹤程式。反而部份地區的疫情追蹤程式，最終只淪為監控人民的工具。

港府以「疫苗氣泡」為主打，要求員工和顧客接種外，又不准顧客填紙仔，必須使用安心出行，才放寬食肆營業條件，以及允許酒吧復業。林鄭昨再度吹捧安心出行，「我哋好羨慕人哋已經冇咗（確診個案）喇喎，人哋用緊更嚴厲措施去跟蹤市民日常」。

林鄭未能舉出「人哋」是甚麼地方，而在香港，政府也缺乏數據證明安心出行有助追蹤隱性病患。衞生署稱，至今200多名確診者有使用安心出行，署方曾透過他們行蹤資料再作追蹤，但有否從中找出確診者？署方表示並沒有相關統計。

綜觀世界各地，即使沒有強制人民記錄行蹤，仍能在抗疫路上穩住陣腳。以台灣為例，至今只約千宗個案，近期更保持每日新增一宗起兩宗止，但台政府一直無推出任何官方感染追蹤程式，主要依賴嚴密的入境檢疫和密切接觸者追蹤，以防止大爆發。

同樣抗疫出色的新西蘭，雖然有推出官方感染追蹤程式，但無強制使用。新西蘭至今總確診人數只約2,500宗，近七天平均新增少於10宗。

至於澳洲，雖然各州分都有不同強制登記顧客資料的措施，但並非每個州都強制使用，程式更列明當疫情完結，程式就會停止使用，有關資料亦會刪除。

內地新加坡變相監控

也有國家的政府不但以程式強制人民記錄行蹤，甚至變成管治的高壓手段。中國去年2月中已推出健康碼，將每個人的感染風險分三等級，各種公共、私人處所及公共交通工具可因應健康碼等級拒絕人民進入。即使現時北京聲稱疫情已受控，但仍未見有關程式停用的迹象。

新加坡亦有推出程式追蹤使用者，政府不僅強制外勞等高危群組安制有關程式，更強制國民進入餐廳、商場，甚至學校、工作場所等使用程式，等同強制全民使用。中國和新加坡都曾揭發有關程式的資料與執法部門互通，變相成為監控人民的工具。