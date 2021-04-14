前年11.11「大三罷」，西灣河有警長槍傷示威者，其間有男子被指故意阻撓警方追截示威者，被控蓄意阻撓在正當執行職務的警務人員。男子早前認罪，主任裁判官錢禮基於被告認罪為「最大的求情理由」，判他接受12個月感化。律政司不滿判刑過輕，今提出覆核，要求改判監禁式刑罰。主任裁判官錢禮最終拒絕律政司申請，維持原判。

被告梁詠康（37歲）報稱地盤工人，控罪指他於前年11月11日，在西灣河文娛中心外，故意阻撓在正當執行職務的警務人員、即龍家和及他的隊員，去年10月19日被判接受感化12個月。

裁判官指出，控方引用的案例皆為襲警，但本案是阻撓警務人員，被告並無對警員造成傷害，因此控方引用的案例並不適用。裁判官續指被告承認控罪，考慮到被告年紀及過往沒刑事案底，因此維持原判。

案情指，前年11月11日西灣河開槍事件發生後，警員到達西灣河文娛中心附近設置路障，並在附近道路交界拉起封鎖線。當時有市民聚集並向警員叫囂，其中一名張姓男子指罵警員，警長龍家和見狀上前企圖制服張，惟被告伸手擋住警長去路，及後更跟隨張逃跑。未幾警長制服張，並要求張不要糾纏；惟被告推開及捉住警長，企圖分開兩人，令張得以逃脫。最終被告遭制服。

【案件編號：ESCC1189/20】

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！