政府為阻止鼓吹投白票行動，以表達對北京閹割香港選舉制度的不滿，不惜建議修例，訂明任何人在選舉期間，藉公開活動「煽惑」他人不投票、投白票或廢票，即屬干犯非法行為。不少網民昨日（13日）就政府如何介定「煽惑」他人存疑，紛紛提出不同情境（詳見表），擔心會否隨時誤墮法網。有學者認為，政府至今未能清楚交代何謂「煽惑」行為下，將令未來多場選舉產生極多灰色地帶，亦會對選民造成寒蟬效應，認為政府應擱置修例。

研究香港選舉多年的中大政治與行政學系高級講師蔡子強，今日接受《蘋果》查詢時表示，過去從未聽過有地方或國家會在選舉中禁止呼籲他人投白票，認為政府目前最理想的做法，是擱置今次極為擾民的修例，因為香港選民向來都會就是否投票自行判斷，根本難以受到外界「煽惑」。

港府或刻意不清楚交代 旨在製造寒蟬效應

他相信，港府至今未有清楚講明「煽惑」的具體定義，令到未來選舉將存在極多灰色地帶，加上政府近1、2年拘捕港人的範圍十分廣泛，包括民主派47名人士參加初選，竟被控「顛覆國家政權罪」，故今次修例定必令更多港人擔憂選舉其間將出現「文字獄」，動輒會遭到政府拘捕和起訴，「講某啲說話，又會被人詮釋為叫人投白票，又或者著件白衫都係，會有好多呢類的擔心」。

他又認為，政府在傳媒連番追問下，至今仍未能清楚交代如何才算「煽惑」他人投白票，將會在社會造成寒蟬效應，「政府唔講得明有2個可能，一個係可能佢自己都未諗清楚細節，第二就係特登唔講清楚，令到有個寒蟬效應，令大家更疑神疑鬼」。

他又指，近年政府很多的主張，最終都會帶來相反效果，包括不斷呼籲港人使用「安心出行」手機程式下，結果很多市民寧願填紙亦不使用；近期海關動員逾百人搜查「黃店」阿布泰國生活百貨後，結果激發大批港人排隊支持：「政府今次規管啲人投白票，即使到時唔可以公開宣傳，會唔會好多人都會有逆反心態，就去做（投白票）呢樣嘢呢？」

CY煲呔均曾公開表明不投票立場

雖然政府即將禁止港人公開呼籲他人投白票、不投票，然而翻查紀錄，一眾特區政府主要官員，以至現時身兼全國政協副主席的梁振英，均曾在2010年「五區公投」的立法會補選前夕，公開表明不會投票的立場；而前特首曾蔭權亦曾在當年公開表示，在該次補選中不會投票，問責團隊亦會跟隨。

曾任選管會主席的胡國興，在2004年的立法會選舉前受訪，亦曾公開表明如果選民沒有屬意候選人，可投下白票，「這並不影響選舉制度，反而表現選民對制度的信心」。

選舉期間未知會否跌入「煽惑」他人不投票、投白票或廢票行為

●舉行活動提醒他人「煽動投白票」屬違法；

●呼籲他人投票支持姓白或名叫「白票」的參選人；

●呼籲他人投黑票、藍票、黃票、綠票；

●在街上手持白色厠紙或白紙；

●身穿白衫、白褲或白襪；

●在窗門貼上白紙或掛上白色窗簾；

●將通訊軟件Profile pic轉成全白；

●駕駛白色車輛遊走各區；

●在WhatsApp等網上通訊軟件群組，向友人透露已投白票或不會投票；

●與他人討論投白票、廢票、不投票的效果，分析選情；

●與他人交流時，批評全部候選人均不濟，呼籲不應投票；

●在社交媒體發表帖文，表明不會於選舉日投票，帖文獲瘋傳；

●傳媒報道有市民表明會投白票或不投票的消息；

●轉發他人呼籲不投票、投白票、廢票的資訊；

●在海外呼籲港人投白票。

消息來源：綜合坊間和網民質疑

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