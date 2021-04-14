網媒「娛賓」一名女記者去年母親節深夜採訪期間，在公園公廁疑遭防暴警施用暴力，包括跪頸及以胡椒噴霧「噴完一支又一支」，女記者一度休克及失禁，最終反被控抗拒警員執行職務，案件今續審。警長稱女記者案發時推女警，頑強抵抗，又不理他及女警警告，在別無選擇下使用最低武力，兩度向女記者噴胡椒噴霧，否認對女記者用不合法武力。

案件由主任裁判官嚴舜儀審理。女被告何家欣（27歲）被控於去年5月11日，在旺角洗衣街花園公廁的女廁內，抗拒在正當執行職務的警務人員，分別為女警18366劉曦晨、警長58604徐啟迪、警員18258鄭相平，以及警員24262李廸燊。

警長起初誤以為女記者是「男子」

警長58604徐啟迪今供稱，事發時聽到相信是女同袍大叫「幫手」的聲音，立即進入公廁，看見女同袍雙手捉著一名「男子」，女同袍向他表示「佢想走、捉住佢」，「男子」繼而推開女同袍，他即警告「男子」稱：「警察！唔好郁！否則使用胡椒噴劑！」惟對方沒有理會，繼續衝向公廁出入口，他立即施放胡椒噴劑約一秒，將對方拖回廁所，對方失重心跌到地上。

徐續稱，兩名同袍其後協助制服該「男子」，他則警告對方要冷靜，不要再動，惟對方不斷揮動雙手，並頭撼地下。他於是再向對方頭部噴胡椒噴劑，對方在十多秒後停止掙扎，此時才知悉對方是女性。徐稍後指傳媒聯絡組的高級督察口中知悉，被告在「娛賓」公司工作，由於被告頭部紅腫，他遂安排救護車送被告入院。

辯方盤問徐指，當時共有5名警務人員在女廁，其中3名男警身材健碩，為何仍兩度向被告施放胡椒噴霧，而非徒手制服被告。警長解釋，被告當時推開女警，屬頑強抵抗；且身體向前踏，作勢逃跑，想衝向公廁門口；又無視警方警告，故在別無選擇下才依警例使用最低武力噴胡椒噴霧。徐認為，若改用雙手制服被告，有機會令被告或警員受傷。

辯方質疑警濫用權力 使用不恰當及不合理武力

徐稱被告「中椒」後掙扎，辯方指被告可能因「中椒」而感痛楚，徐自言無法分辨被告因痛楚還是抗拒而掙扎。徐再解釋指，被告被制服後頭撼地面，出現自殘行為，且不斷掙扎，他才再次向被告噴胡椒噴霧；他不同意辯方所指，被告「中椒」後出現休克，指被告被噴後仍有掙扎，他待被告無力後才將對方扶起身。

辯方質疑徐濫用權力，對被告使用不恰當及不合理武力，徐否認。徐同意當時並非以拒抗警員罪拘捕及警誡被告，惟解釋指用甚麼控罪拘捕被告非首要考慮。被告「中椒」後額頭紅腫，由一男一女警員押送至醫院，徐自言事後亦到醫院，以確保被告及同袍安全。辯方則質疑，警長與同袍到醫院是包藏禍心，因他們知悉已闖禍，沒理由如此對待記者。聆訊下午繼續。

【案件編號：KCCC2829/20】

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