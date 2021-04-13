【本報訊】屯門友愛邨愛暉樓第3座再有人確診。衞生署昨晚表示，居住該座22樓的70歲男子本月初在家離世，署方其後抽取死者的樣本化驗，證實對武肺病毒呈陽性，死者同層所有單位居民需緊急撤離。今次已是愛暉樓第三度撤離，當區區議員批評衞生署資訊不透明，令居民人心惶惶，「最想知道大廈係咪仲有病毒，關唔關啲喉管事」。

區議員斥衞署資訊欠透明

衞生署昨晚表示，一名住22樓懷疑出現橫向傳播的70歲男子，4月8日在家中離世。署方前日在富山公眾殮房按程序抽取樣本化驗武肺病毒，結果呈陽性，同層所有單位需緊急撤離。有居民指晚上約7時才收到當局通知要求撤離，對此非常不滿。昨晚約10時，有住戶帶同行李離開大廈，並由當局人員安排登上小巴離開。

當區區議員林健翔表示，今次是愛暉樓第三度撤離，22樓剩下的11戶要撤走，斥衞生署資訊不透明，令居民人心惶惶，「街坊精神壓力好大，留唔留好呢，最想知道大廈係咪仲有病毒，關唔關啲喉管事」，大嘆現時無所適從。他不滿難以聯絡衞生署了解情況，「好多時想解答街坊問題都好困難」。

愛暉樓第3座至今有8宗確診個案，部份個案位於22樓。早前已兩度有居民被要求撤離檢疫，涉及全座的09、10、31及32室，逾200名居民受影響。

葛量洪醫院公佈一名確診的77歲男患者（第1989號）昨午離世。至今已有208名確診患者死亡。