【疫情何時了】

【本報訊】天才特首林鄭月娥提出「疫苗氣泡」防疫措施，若食肆等表列處所要放寬營業限制，員工必須接種疫苗。多個勞工團體批評，要求員工打針非合理工作指令，憂慮若員工以懷孕或長期病患等理由拒絕，會遭炒魷。有勞工團體一日內已收到十多宗求助，料會引發勞資糾紛，炮轟政府「帶頭搞事」。有連鎖餐飲集團拒絕就範，寧願維持現有堂食的防疫安排，亦不欲逼員工及顧客打針。

本報向勞工處查詢，若有員工因拒絕接種而遭解僱或被迫放無薪假等，僱主是否違法？處方未能提供清晰答案，僅稱《僱傭條例》並無就僱主和僱員間非因僱傭條款引致的情況作出規定，鼓勵僱傭雙方就有關安排磋商，考慮個別僱員情況以達成雙方同意的安排，如有爭議，可向處方求助。

員工欲懷孕 或無證明文件

職工盟總幹事蒙兆達指出，要求員工接種非合理工作指令，若員工因不想、懷孕、長期病患等原因拒絕而遭解僱，屬無理解僱。在現行法例下，除非是懷孕、無薪假期間被解僱等可復職，否則只有待通知金和年資補償。不過，若員工聽從僱主建議，打針後產生嚴重副作用，「係咪屬工傷？問題令人擔憂，因有保險公司話打疫苗後副作用未必包」，他批評勞工處在有關方面含糊其辭，期望清晰交代。

職工盟一日內已收到十多宗求助，「飲食業首當其衝，有老闆或經理叫員工幫手去打針，言語上叫員工合作」，批評政府草菅人命，「煽動老闆逼員工就範打針交數，但可能本身身體有缺陷、懷孕等員工無辜受牽連」，最終造成悲劇。

職工盟零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞亦指出，懷孕或正在餵哺母乳，又或準備懷孕的員工對接種疫苗有憂慮，「如果唔想打針，係咪要解釋？呢啲涉及私隱，醫生都未必會寫證明，咁點算？」她擔心會引發勞資糾紛，憂僱主藉此解僱員工，斥「政府根本帶頭搞事」。社區組織協會基層婦女就業關注會發言人施麗珊亦批評政府措施不合理，因為並非每個人都適合打針，新措施會增加勞資矛盾。

叙福樓集團主席、稻苗學會會長黃傑龍表示，政府提出的「疫苗氣泡」防疫措施，「只係對老闆有誘因，員工係零誘因」，不認同以強迫手段達到目的，寧願維持現有堂食防疫安排，也不會為了多做幾枱生意，強迫員工以至顧客打針。

林瑞華稱針後出事孭唔起

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華亦表示，不會要求員工一定要打針，「條命係佢，如果佢有事，我負唔起咁大責任」，他相信業界不會為求生意額而要員工打針。

食衞局長陳肇始昨於電台節目表示，會在本周約見飲食業界商討「疫苗氣泡」放寬社交距離的執行細節，包括如何處理不接種疫苗的員工和顧客安排。她聲稱新措施是為業界放寬營業限制提供誘因，當局不會干預業界如何處理不接種疫苗員工的做法，亦不希望僱主與員工對立，如業界執行新措施有困難，現有防疫安排會繼續。

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