據悉，旅遊業界與政府日前商討後，本地遊復團要求已「減辣」，從業員及團友都毋須「打疫苗」才可出團，但規定旅遊巴須安裝安心出行，團友須「嘟咗」才可上車出發；從業員則須有72小時內陰性報告。本地遊或最快月尾或下月初重開。

早前有消息傳出，政府要求旅遊業界若要復辦本地遊，須要求從業員及團友都須先打疫苗，業界一片反對聲音，認為出外旅遊要打針或將屬國際規例，但本地遊要打針將等於「趕客」。

據悉，停辦數月的本地遊，復辦條件會「減辣」，團友毋須先打疫苗亦不用出示陰性報告，但上旅遊巴須要「嘟」旅巴必備的安心出行，而到各景點食肆亦須按規定「嘟」或留資料，「但上旅遊巴就冇得揀，一定要用安心出行」。業界指為了復團也只好接受，並相信若幼童或長者若無智能手機，當局應會有豁免安排。至於從業員包括導遊及旅遊巴司機等，亦毋須先打疫苗，但須有72小時內陰性報告。本地遊仍須遵守之前的防疫規定，包括少於30人一團、團友要量體溫、旅巴只可坐半滿及全程戴口罩等。

旅行社協會歡迎「減辣」 冀盡快實施旅遊氣泡

旅行社協會主席胡景豪稱，暫未知政府何時容許復辦本地遊，但坦言業界情況已極為嚴峻，如旅遊界於疫苗中心做接待工作計劃，有2,000個臨時職位，已吸引逾萬名失業業界應徵。他表示，若要求團友打疫苗會減少本地遊吸引力，因「佢哋而家去本地景點及食肆都唔係一定要打，點解跟團反而要？」他又指，當局若能減辣當然歡迎，並會盡量跟從其他防疫建議。

他分析指，由於當局有綠色旅遊資助，故本地遊團費已減，一百多元已包一餐，就算包船出海也只是五、六百元，若配合旅發局的「賞你遊香港」，更可免費參加，因此相信若能復辦，會吸引不少市民參加。

他補充，政府已與新加坡積極商討旅遊氣泡，希望能盡快實施，再推展至更多國家。

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