前英國駐港總領事館職員鄭文傑，2019年年底流亡倫敦後獲批政治庇護，並在當地成立「英國港僑協會」。鄭文傑於社交媒體透露，近日協會收到一封「恐嚇電郵」，文中批評協會的工作，又重提鄭文傑被拍到到訪按摩店一事，更問及「你女朋友現在在哪？」電郵寄件者為退休外籍香港警司 Alan Crowther，他否認「恐嚇」，稱只是「個人意見」。

斥鄭文傑「自食其果」 將對無法返港感後悔

鄭文傑周六（10日）於個人Facebook張貼該「恐嚇電郵」的內容，電郵上款是英國港僑協會的全部成員，電郵起首就稱「如果你覺得自己是替代政府，我勸你認清事實」，又指鄭文傑微不足道，指控協會利用英國公帑傷害香港，「我想知真正英國大眾還會忍受多久」。

電郵又建議協會應像在香港一樣「再次訴諸暴力」，「你會比你想像中更快入獄」。內文更特別提到鄭文傑在內地到訪按摩店的閉路電視片段在他被捕後被公開一事，指他是「笑話」，又問「你女朋友現在在哪？」最後指鄭將會對無法返港而感到後悔，是「自食其果」。

寄件退休外籍警司：不存在任何形式的恐嚇

電郵的寄件者為「Alan Crowther」。根據網上資料，Alan Crowther是退休外籍警司，曾在警隊任職33年，現任職恆基地產旗下保安公司「宏力保安服務」高級顧問。他回應《Hong Kong Free Press》時證實電郵由他發出，原因是看到鄭文傑在英國廣播公司的訪問後感到「不滿」，指自己僅表達「個人意見」，不存在「任何形式的恐嚇」。

鄭文傑就表示，對於含有滋擾、失實、惡意、恐嚇等等仇恨言論絕不容忍，嚴厲譴責相關言行，亦計劃就事件向英國警方備案。他又敦促有關人士正視極權體制的禍害，切勿將法律淪為壓迫人民的工具。

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