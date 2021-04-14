【本報訊】特區政府為阻止港人集體透過投白票表達不滿，不惜修訂《選舉（舞弊及非法行為）條例》，訂明任何「煽惑」他人不投票、投白票或廢票，即屬犯法，本報翻查紀錄，發現過去多次選舉，包括前特首曾蔭權、時任行政會議召集人梁振英等，也曾公開支持不投票。有大律師指出，政府一方面指有關行為不犯法，但呼籲他人做就變成犯法，令人無法理解，當局需解釋清楚法理依據。

湯家驊轉軚 讚道德正確

政府聲稱呼籲選民不投票、投白票會屬違法行為，但本報翻查紀錄，民主派在2010年發起透過五區總辭發動變相公投，時任特首曾蔭權在投票前一日，突然透過政府新聞處發聲明，表明在該次補選不投票，其問責團隊也認同及決定不投票，當中包括時任發展局長林鄭月娥在內。時任行政會議召集人梁振英也透過網誌，在選前一日公開表明自己不會參與浪費公帑的「政治炒作」，不會在立法會補選中投票。

至於投白票是否破壞選舉， 2004年時任選管會主席的胡國興，曾在當年立會選舉前接受電台訪問，他說若選民沒有屬意候選人，可在選舉中投白票，指選民投白票不影響選舉制度，只表明對候選人沒有信心，而非對選舉制度沒有信心。

對於政府指投票、投白票或廢票不犯法，但煽惑他人做有關事情就違法。大律師黃宇逸在電台節目指，法例最大爭議，是將本身不犯法的事，當呼籲他人去做便變成犯法，當局需解釋清楚法理。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強指，港府至今未清楚講明「煽惑」具體定義，令未來選舉存在極多灰色地帶，也令港人擔憂選舉期間將出現「文字獄」，動輒遭拘捕和起訴，會在社會造成寒蟬效應。

上周仍說看不到呼籲他人投白票會構成罪行的行會成員湯家驊，昨改口稱不應對禁止呼籲投白票「大驚小怪」，更指修例「無論政治同道德上都係正確嘅」。外界關注「煽惑」定義或令人易墮法網，湯堅稱政府規管只是「公眾活動」籲投白票行為，但未能就一些網上情況具體說明是否違法。