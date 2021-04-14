【本報訊】立法會特別財委會討論通訊及創業產業，多名建制派議員咬住香港電台不放，向廣播處長李百全（圖）追問港台問題。李百全稱至今被抽起的港台節目約有三集，每集涉及兩至五萬元製作費。換言之，單是抽起節目，李已浪費多達15萬元公帑。

民建聯葛佩帆提問港台有多少電視節目被抽起，當中涉及多少公帑，李百全回覆指港台成立一個編輯委員會，由處長、副處長，首長級職員擔任委員，「喺製作、播出之前去檢視啲爭議性嘅節目」。港台亦已引入新機制，要求節目製作前需向編輯委員會提交書面建議，「講個節目點樣去播、去做、點去製作，呢個機制係確保係節目製作之前，編輯委員會同意咗先」。

葉劉倡取消港台電視部

李稱至今港台有三集節目被抽起，每個節目涉及大約兩萬至五萬元製作費，有關節目是在引入新編輯機制前已完成製作。葛珮帆批評港台部份節目製作費昂貴，每小時平均成本是兩萬元，但收視率偏低，質疑不符合成本效益。

新民黨葉劉淑儀接力抹黑港台，批評港台的公共事務及電視節目爭議大，效率低，每年花約五億元公帑，最大問題是製作人員與政府價值觀不同，不願意做政府喉舌。她又認為更換處長、抽起節目等行為會影響政府形象，令外界誤以為政府打壓新聞自由，建議索性取消港台電視部，免卻「做醜人」。