【本報訊】被告蕭樂婷的男友阿濤，與阿婷在案發前一個月才透過朋友介紹相識，二人兩情相悅，很快便已走在一起。阿濤昨對本報記者說，面對眼前的香港，女友一直很想出一分力，「佢唔想坐喺度乜都唔做」。他覺得女友很偉大，所以支持她，但直言不想女友站得太前；他的「未來岳父」同樣支持女兒，不時勸阿婷一定要安全。經營咖啡小店的阿婷開業時遇阻滯，父親親臨店內協助度尺，場面窩心。

相識一年認定對方

阿濤昨在法庭公開對阿婷的「愛的宣言」，要與她共諧連理，那句「等你出嚟結婚呀」原來並非求婚，兩小口其實早有默契。阿濤透露，二人相識一年後就已認定對方：「鍾意一個人，好難講！我哋相處好開心，所以想結婚。」當時女友有案在身，兩口子計劃待案件完結便辦喜事，「其實已經有心理準備要坐監，但我同佢講，『我等你！』，佢好開心。」

雖然女友有情緒病問題，不食藥會難以入眠，但阿濤指女友仍設法樂觀面對，是個善良和孝順的女子。女友定罪還柙後他每日前往探望，獄中阿婷戒掉服藥，可能沒有外間騷擾，反而輕鬆入眠，現在精神更好。

女友定罪當日在庭上曾大叫「幫我照顧阿爸」，阿濤說是女友對他的叮囑，因為父女情深，蕭父十分痛錫孻女，對女兒定罪判監更為難過，老淚縱橫，對政權破口大罵。阿濤說，會肩負起照顧未來外父的責任，靜候女友出獄，希望她亦堅強面對。至上月底罪成還柙後不久，阿婷在facebook透露還柙待判心情，稱「深信刑期過後等待我嘅係美好嘅將來，而外界嘅大家，我都確信你哋嘅努力，我哋係有目共睹，你哋等我」。養貓的阿婷入獄前亦算放下另一「心頭大石」，上月結業前除宣佈營業額破新高，亦透露「我隻喵終於肯黐我男朋友」。

蕭父疼愛孻女之情，早已在阿婷開設咖啡豆及沖調用具小店期間流露，小店開業初期在社交專頁曾透露，準備好所有東西之際，訂做櫃卻未能如期送到，戲言「冇爐點打呀」，宣佈暫緩開業。帖文她附上父親細心在店內度尺的背影照片，直言他是偉大的爸爸，「有爸的孩子像個寶」。