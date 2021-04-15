香港公開大學新任校長林群聲本月1日上任。他表示，期望學生能理解《港區國安法》，認為可將有關內容融入於必修課中，他亦希望當局能更清楚界定哪些議題不能於課堂或研究中討論。將成為當然選委的他，今（15日）未有具體交代其對候選人的要求。林又稱，公大擬於9月1日正式更換校名及新校徽，但強調不會因而改變創校時的辦學宗旨。

曾任城大高層、本身是環境化學學者的林群聲本月1日起出任公大校長，接替早前出任研資局主席的黃玉山。林今首晤記者時，表示維持學術自由是大學的核心價值，但守法亦是港人份內事。他續表示，雖於將國安教育放入課程中的具體方法有待教務委員會及大學高層商討，但他認為可將國安概念融入公大的必修通識課程中，認為學校有責任令學生明白法例與自己之間的關係。

不過，林表示公大未有計劃如港大般設立小組處理有關《國安法》下學術自由受挫的投訴，認為現時在公大看不到相關風險。他亦稱，自己並非人文學術領域的學者，其研究領域現未感受到《港區國安法》的影響。

對於實行《港區國安法》，及中國與世界多國交惡，會否影響外國學者來港意欲，林認為優秀學者往往有許多選擇，邀請知名學者來港任教對所有大學而言亦是艱難工作，「唔一定人工高就請到好教授，學者唔可以用錢去衡量」。他稱，如當局能就特定議題或領域點明「邊啲可以講、邊啲唔可以講」時，或能釋除學者對法例、恐誤墮法網的疑慮。

拒答是否「愛國者」 只稱會用好張選票

在新選舉制度下，身為公大校長的林群聲將成為當然選委，亦具有參選立法會議員的資格。不過，他未有正面提出對立法會候選人或特首候選人的要求，僅指自己會「用好張選票」。同場的公大校董會主席黃奕鑑則開玩笑稱，如林群聲有意參選立法會議員，其大學校長薪金應減半。兩人均表示，教育局未有就宣誓安排與公大溝通，但如當局認為有此需要，他們願意配合。林今日被問到他是否「愛國者」時，笑稱答案該交由記者判斷。

公大早前宣佈將改名為香港都會大學。林群聲稱，大學現希望於9月1日正式啟用新校名及校徽。他強調公大成立時，希望提供開放、靈活課程的辦學宗旨不會改變。他亦稱，公大的肇慶分校建設進度順利，預計可於2至3年後開始招生，校方會向所有本地生提供「留學」肇慶分校的機會，但有關安排並非強制。

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