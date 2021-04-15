夏日將至，不少市民都會更換冷氣機準備度過炎炎夏日，耗電量和製冷量是消費者主要考慮。消費者委員會測試14款「匹半」的變頻式分體冷氣機，其中「日立Hitachi」樣本量得的製冷量明顯低於聲稱，比聲稱低近18%。此外，雖然全部樣本的製冷季節性表現系數（CSPF）均符合標示的1級能源效益，但樣本間的CSPF數值相差逾5成半，以每度電1.2元、全年開冷氣180天、每天12小時推算，能源效益較低的樣本比較高的，每年須多付56%電費，消委會提醒消費者小心選擇。

測試的14款變頻式分體冷氣機，聲稱製冷量為3.2千瓦至3.6千瓦，全部樣本的能源效益標籤均標示為1級，當中3款採用較環保的R32雪種，各樣本售價介乎5,980元至11,980元，當中4款包含基本安裝費，其餘則需額外收費1,750或1,900元，或視乎個別店舖而定。測試發現，各樣本量得的製冷量由2.64千瓦至3.73千瓦，製冷量最低的是「日立Hitachi」 RAS-DX13HDK/RAC-DX13HDK型號，比其聲稱的3.2千瓦低17.6%，未能符合「強制性能源效益標籤計劃」的要求，消委會已將測試結果交予機電工程署跟進。

另有4款樣本量得的製冷量低於產品聲稱0.5%至2.5%，消委會認為，儘管差異處於國際慣常容許的可接受公差範圍（10%）內，但仍有改善空間；其餘9款樣本量得的製冷量皆符合或高於產品聲稱，於該項目獲評5分滿分。

三菱能源效益最好 但抽濕效果最弱

抽濕效果方面，測試發現在標準環境下，各樣本在最高風速檔的抽濕效果參差。抽濕效果較好的「開利Carrier」42/38QCEP12VE（42QCEP12VE/38QCEP12VE）型號，有27%的製冷量產生了抽濕作用，相反送風量最高的「三菱重工Mitsubishi Heavy Industries」SRK35ZSXH-S/SRC35ZSXH-S型號，只有約5%的製冷量產生抽濕作用，抽濕效果最弱。

消委會指，冷氣機風速對抽濕有極大影響，若消費者希望取得較強抽濕效果，可因應需要選用較低的風速檔，惟要注意低風速會令冷氣機的製冷性能無法完全發揮，能源效益較低，故不建議經常使用低風速檔。

至於能源效益方面，測試冷氣機的CSPF數值介乎4.69至7.31，數值越高代表能源效益越高、越省電。消委會指，雖然全部樣本都符合現行「強制性能源效益標籤計劃」的1級評級標準，惟樣本間的能源效益表現懸殊，數值最高的3款樣本分別為「三菱重工Mitsubishi Heavy Industries」SRK35ZSXH-S/SRC35ZSXH-S型號（CSPF數值7.31）、「大金Daikin」FTXM36SV1N/RXM36SV1N型號（CSPF數值6.51）和「三星Samsung」AR12TXHAAWKN/AR12TXHAAWKX型號（CSPF數值5.95），其表現比消委會過往測試的變頻式冷氣機為高。若以每度電1.2元計算，假設全年開冷氣180天、每天12小時，消委會估計各樣本每年所需電費由657至1,023元不等，相差366元，即能源效益較低的樣本比較高的，每年須多付56%電費。

大金續保費達$1,500 等於新機價格14%

冷氣機保養方面，測試的11款樣本只提供1年全機保用期，3款的保用期則有2年；至於冷氣機內壓縮機的保用期，半數（7款）樣本提供5年保用，餘下7款只提供1或3年保用。不過，在保用期過後，每年續保的費用為620至1,500元，相差1.4倍。續保年費最高的是「大金Daikin」FTXM36SV1N/RXM36SV1N型號，只有1年保用期，續保費用相等於新機價格（10,830元）的13.8%。

消委會指，在保用期內，全部代理商均為市區用戶提供免費上門檢查服務，但偏遠地區須另行付費；保用期過後，市區的上門檢查費介乎370至950元不等，相差逾1.5倍。但即使在保養期內，部份服務的收費同樣懸殊，以市區清洗室內機連室外機的服務為例，費用介乎1,000至3,000元，差距達2倍；費用最貴之一的「開利Carrier」42/38QCEP12VE（42QCEP12VE/38QCEP12VE）型號，清洗1次，費用已是原來機價（$7,180）的4成。消委會認為，高昂的售後服務和續保年費，會降低消費者為產品維修和續保的意欲，呼籲代理商為產品提供價錢合理和較長保用期的維修保養服務，以支持可持續消費和減少廢物棄置量。

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