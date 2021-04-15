網媒「娛賓」一名女記者去年母親節深夜採訪期間，在公園公廁疑遭防暴警施用暴力，包括跪頸及以胡椒噴霧「噴完一支又一支」，女記者一度休克及失禁，最終反被控抗拒警員執行職務，案件今日續審。有份制服被告的警員，其證人口供紙沒有記錄施放胡椒噴霧一事，被辯方質疑刻意隱瞞。惟不論辯方問警員是否「特登唔提」、「選擇唔提」以及「點解唔提」，警員均重複回答謂「我冇落到」。主任裁判官嚴舜儀裁定案件表證成立，押後至明天續審，屆時被告會決定是否自辯。

被告何家欣（27歲）被控於去年5月11日在旺角洗衣街花園公廁的女廁內，抗拒在正當執行職務的警務人員，分別是女警18366劉曦晨、警長58604徐啟迪、警員18258鄭相平，以及警員24262李廸燊。

有份制服被告的警員24262李廸燊今早接受辯方大律師姚本成盤問。李在證人口供紙內提及被告當時頑強抵抗，李今解釋當時其實看不到被告頑強抵抗，但聽到同袍不斷警告被告合作點及不要再郁動身體。

稱被告揹著背囊 看不到背上「記者Press」字眼

李自言看見警長58604徐啟迪向被告施放胡椒噴霧，卻沒有在其證人口供內提及。辯方問他為何不提，惟無論辯方問他是「突登唔提」、「選擇唔提」抑或「點解唔提」，甚至謂：「我問你點解？Why？」李均只是答「我冇落到」。主任裁判官嚴舜儀及後問他相同問題，他才答「當日唔記得落」。

李又稱當時壓著被告背部，被告揹著背囊，看不到被告反光衣背面印有「記者Press」字眼，亦不知被告記者身份。李又表示，警長擔心同袍遇襲，故在警長命令下到醫院戒備。辯方質疑警方其實因自知闖禍，感到擔心，故到醫院了解被告傷勢。李稱不同意。

辯方再指，另一名有份制服被告的警員18258鄭相平，同樣沒在證人口供紙內提及警長施放胡椒噴霧一事。辯方爭議李刻意隱瞞警方使用暴力一事，李答沒刻意隱瞞。

主任裁判官嚴舜儀裁定案件表證成立，押後至明天續審，屆時被告會決定是否自辯。辯方另會再傳召一名證人。

【案件婦號：KCCC2829/20】

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