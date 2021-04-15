修改選舉制度法案預計5月底正式表決通過，經北京整頓選制後，民主派幾乎被「清零」，政圈反而更關注，各大建制政黨未來兩場選舉如何爭凳仔、鬼打鬼。

其中立法會選舉，據知建制政黨有初步部署；目前坐擁立法會13席的民建聯，來屆以保住現有比例加有一兩席進賬為目標，除了力保地區直選港島1席、九龍1席、新界4席外，部份有份量有知名度現任議員如主席李慧琼、蔣麗芸有機會轉戰選委會，亦會搶攻更多選委會議席，舉例如本身是新界社團聯會理事長、亦是全國人大代表嘅陳勇就有機會上陣。

據悉新民黨亦有4人名單，身兼行會成員的葉劉淑儀、上年無參選立會的容海恩考慮轉跑道，同時推舉新人李梓敬、陳家珮，前者出選原新界東、後者就港島落腳。工聯會亦繼續爭取地區直選及勞工界議席，初步料由麥美娟繼續出戰新西，九龍區就有鄧家彪。經民聯則放棄直選之路，現有唯一直選議員梁美芬極可能循選委會界別出選，自由黨亦傾向功能組別發展。

「忠誠的廢物」豈有主導權？

據聞不同建制中人最近都拿着「心水名單」與其他建制派，甚至西環埋枱傾，但有建制中人話，最重要是北京想法，不諱言民建聯、工聯會等傳統建制大黨想在立法會選舉繼續維持比例「唔現實」，覺得北京最唔想「一黨獨大」。

亦有建制派分析，未來立法會好大機會碎片化，相信很多新人，包括新成立嘅紫荊黨、部份社團中人有望分一杯羹。說到尾，最終定案要經中聯辦盤算，被內地學者認定嘅「忠誠的廢物」，豈有主導權？

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