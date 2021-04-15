去年初武漢肺炎疫情肆虐，有倉務員趁機在交易平台上訛稱有口罩出售，可在指定時間地點交收，惟最後不見蹤影，騙去80名苦主合共約12萬港元，並用其中3萬元「課金」打機。倉務員早前承認欺詐罪，區域法院法官林嘉欣今判刑指本案是典型的網上購物騙案，口罩在案發時屬必需品，批評被告手段卑劣，所作所為令人厭惡，判監18個月。

林官判刑時引述辯方為被告郭梓軒（25歲）求情的內容，指被告於前年12月遭解僱，失去收入，也缺乏積蓄。適逢疫情肆虐，被告因而利用口罩荒製造騙局，自以為能夠蒙騙全世界，思想膚淺。林官亦指，被告曾有七次盜竊罪案底，形容他為人貪婪和不誠實。

早前控方一度申請充公涉款約4.9萬元，遭林官質疑做法不公正。控方最終撤回充公申請，將款項交由警方發還各事主。林官今判刑時透露，其中約1.4萬元款項已由被告女友歸還警方，餘下3萬多元則從被告的銀包內尋回。

案情指80名年齡介乎16至50歲的事主，在網上交易平台Carousell看見被告刊登的外科口罩售賣廣告，訂購口罩後將款項存入被告前女友的戶口。被告透過WhatsApp通知各人在指定時間到旺角港鐵站取貨，惟一眾事主到達後無法聯絡被告，其中約20至30人報警求助。

警方及至去年2月拘捕被告，被告警誡下表示：「阿sir，係我做嘅，係我呃咗呢班人嘅錢。」被告透露，有見口罩需求大增，故在銷售平台放廣告，並以50元或280元定價出售口罩。由於他沒有銀行戶口，一直借用女友戶口出糧，女友對戶口有其他用途並不知情。

【案件編號：DCCC911/20】

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