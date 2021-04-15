麵包師傅去年11月三罷當天，在大埔被警員搜出背包內藏有一根14吋長的木棍及一包六角匙。原審裁判官蘇文隆認為基於司法認知，涉案工具必然用於堵路及破壞，裁定管有非法用途工作罪成，判囚9個月。麵包師傅不服定罪與判刑，今向高等法院提出上訴。惟法官潘敏琦屢次打斷上訴方陳詞，更三度質疑被告聲稱木棍是麵包棍的說法，揶揄謂：「一個（被告）就話整瑞士卷，一個（被告僱主）就話整蛋卷；以我嘅司法認知，係兩樣嘢嚟㗎喎。」最後駁回上訴人申請，維持原判，原本獲准保釋的被告須即時入獄。

上訴人葉耀民（30歲）由資深大律師駱應淦代表，律政司則由檢控官陳穎琛代表。法官潘敏琦今屢次打斷駱的陳詞，質疑上訴人聲稱將地拖棍改裝為麵包棍的說法，「好明顯係屋企用過啦，又唔好當法官係住喺象牙之塔，做食物又點會用呢啲咁嘅工具？」潘官並質疑上訴人根本沒有迫切性在假日將棍帶回店內。

上訴人質疑原審裁判官以司法認知定罪，並不妥當。潘官隨即反駁指，裁判官亦擔當陪審員的身份，可運用生活經驗作出判斷，反問：「點解唔可以用呀？你淨係執住佢司法認知呢隻字啫！」

質疑資深大狀「問吓你個junior解唔解到？」

潘官又指，辯方於原審時引導麵包店店主作供時，稱木棍是用於製作「蛋卷」，惟被告卻稱是「瑞士卷」。潘官更揶揄謂：「你唔好又話我唔可以用司法認知呀！」其後談及涉案六角匙時，潘官再扯到蛋卷的議題，「咁點解瑞士卷會變蛋卷？」及後語帶譏諷向駱謂：「問吓你嗰junior解唔解到？」

針對上訴判刑申請，潘官強調本案在大三罷翌日發生，法庭需要考慮其時間、日期及地點的處境。潘官續指，上訴人到場前已有暴力破壞，現場一片頹垣敗瓦，惟他仍選擇與人群聚集逗留，更帶備防護裝備，「唯一合理推論就係裁判官嘅推論」。潘官又指，雖然本案沒有非法集結的控罪，但必然有非法集結的背景。

律政司代表則強調，案發於十字路口交匯處，數百人聚集高呼口號辱罵警員，有發生暴力的潛在危險。駱一度反對指，聆訊不是刑期覆核，而是上訴刑期申請，惟潘官反問：「點解唔可以考慮當時已exist嘅因素？」

潘官最後發現原審時上訴人由駱身旁的大律師陳李隆代表，第三度提及蛋卷議題，「蛋卷同瑞士卷係咪一樣呀？」有旁聽人士不忿輕呼謂：「係呀！」陳亦反駁指，網上有資訊指兩者沒分別，並澄清麵包棍用於搓麵粉，而瑞士卷只是例子。惟潘官仍不滿謂：「唔係呀嘛……佢言之鑿鑿話係瑞士卷！」

潘官最終駁回上訴定罪申請，並指原審裁判官沒有犯下1明顯過錯，維持原判，上訴人須即時入獄9個月。

【案件編號：HCMA254/20】

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