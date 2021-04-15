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麵包師傅藏木棍罪成提上訴 法官潘敏琦質疑瑞士卷與蛋卷有別 不信辯解駁回申請

1小時前

麵包師傅去年11月三罷當天，在大埔被警員搜出背包內藏有一根14吋長的木棍及一包六角匙。原審裁判官蘇文隆認為基於司法認知，涉案工具必然用於堵路及破壞，裁定管有非法用途工作罪成，判囚9個月。麵包師傅不服定罪與判刑，今向高等法院提出上訴。惟法官潘敏琦屢次打斷上訴方陳詞，更三度質疑被告聲稱木棍是麵包棍的說法，揶揄謂：「一個（被告）就話整瑞士卷，一個（被告僱主）就話整蛋卷；以我嘅司法認知，係兩樣嘢嚟㗎喎。」最後駁回上訴人申請，維持原判，原本獲准保釋的被告須即時入獄。

上訴人葉耀民（30歲）由資深大律師駱應淦代表，律政司則由檢控官陳穎琛代表。法官潘敏琦今屢次打斷駱的陳詞，質疑上訴人聲稱將地拖棍改裝為麵包棍的說法，「好明顯係屋企用過啦，又唔好當法官係住喺象牙之塔，做食物又點會用呢啲咁嘅工具？」潘官並質疑上訴人根本沒有迫切性在假日將棍帶回店內。

上訴人質疑原審裁判官以司法認知定罪，並不妥當。潘官隨即反駁指，裁判官亦擔當陪審員的身份，可運用生活經驗作出判斷，反問：「點解唔可以用呀？你淨係執住佢司法認知呢隻字啫！」

質疑資深大狀「問吓你個junior解唔解到？」

潘官又指，辯方於原審時引導麵包店店主作供時，稱木棍是用於製作「蛋卷」，惟被告卻稱是「瑞士卷」。潘官更揶揄謂：「你唔好又話我唔可以用司法認知呀！」其後談及涉案六角匙時，潘官再扯到蛋卷的議題，「咁點解瑞士卷會變蛋卷？」及後語帶譏諷向駱謂：「問吓你嗰junior解唔解到？」

針對上訴判刑申請，潘官強調本案在大三罷翌日發生，法庭需要考慮其時間、日期及地點的處境。潘官續指，上訴人到場前已有暴力破壞，現場一片頹垣敗瓦，惟他仍選擇與人群聚集逗留，更帶備防護裝備，「唯一合理推論就係裁判官嘅推論」。潘官又指，雖然本案沒有非法集結的控罪，但必然有非法集結的背景。

律政司代表則強調，案發於十字路口交匯處，數百人聚集高呼口號辱罵警員，有發生暴力的潛在危險。駱一度反對指，聆訊不是刑期覆核，而是上訴刑期申請，惟潘官反問：「點解唔可以考慮當時已exist嘅因素？」

潘官最後發現原審時上訴人由駱身旁的大律師陳李隆代表，第三度提及蛋卷議題，「蛋卷同瑞士卷係咪一樣呀？」有旁聽人士不忿輕呼謂：「係呀！」陳亦反駁指，網上有資訊指兩者沒分別，並澄清麵包棍用於搓麵粉，而瑞士卷只是例子。惟潘官仍不滿謂：「唔係呀嘛……佢言之鑿鑿話係瑞士卷！」

潘官最終駁回上訴定罪申請，並指原審裁判官沒有犯下1明顯過錯，維持原判，上訴人須即時入獄9個月。

【案件編號：HCMA254/20】

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麵包師傅瑞士卷蛋卷管有非法用途工作意圖作非法用途罪司法認知潘敏琦
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