因初選案還柙至今的前公民黨成員楊岳橋，譚文豪及郭家麒，以及同樣涉案但獲准保釋的李予信向前黨友發聯署信件，指保釋期間已提出解散公民黨，強調政治事實可見，公民黨已經完成歷史任務；近日得悉公民黨決定不解散，只能冀前黨友在保障自身安全前提下繼續服務港人，也重申他們已經退出政壇：「我們曾一起聲嘶力竭過，但抱歉今後我們不再同路」，並表明當一切過去，「我們只願回歸平淡的做個平凡人」。

「只有真正進來才會知道 做好坐監的準備這個想法是多麼沉重」

4人在「致公民黨各兄弟姊妹 」的信件中，先稱保釋期間忽爾退黨，遺憾未能好好道別，感謝黨友多年來的照顧。其後提及當中3人在囚，直言無論人前表現得多樂觀堅強，身陷囹圄必不好受，「午夜夢迴，每當想起家中老少，總不能自已」；無了期的等待、或以年計的漫長審訊面前，「我們的心神正一天一天被消磨」，也稱家中老少苦等後隔着玻璃探訪的15分鐘，不會是輕鬆過程，隨審訊而來的財政問題亦有壓力，「只有真正進來才會知道，做好坐監的準備這個想法，是多麼沉重。」

他們指，從報章中得知公民黨曾討論去向，雖已非黨內人士，仍想表達意見，透露早前保釋審訊時已經提出解散公民黨，指有關想法非突然出現，由去年立法會選舉4名公民黨員被取消參選資格，其後3位公民黨立法會議員被DQ；加上郭家麒、譚文豪的保釋結果及當時法庭和控方的態度，明顯公民黨在立法會層面再無參政空間，身處區議會的黨友也可能面臨同樣命運：「寫在牆上的政治事實是：公民黨已經完成了歷史任務。」

「抉擇已是刻不容緩」

而在公民黨開會討論解散與否前，4人曾從各種渠道向黨內人士表達，希望領導層能審慎考慮黨的去向，最終決定「保留公民黨」。他們稱，理解是基於自身風險和目前政治環境的評估，但亦非常關切前黨友的安危，冀能在自身安全下繼續服務市民，並提及公民黨即將面對區議員宣誓問題，「抉擇已是刻不容緩」。

還柙中3人重提已經明確表示退出政壇，從政生涯亦已劃上句號，重申社交平台已在3月份永久停止運作，今後亦不會公開評論政治事件，亦不會接觸海外組織討論港務，「當一切過去後，我們只願回歸平淡的做個平凡人」：「AY（楊） 會返回他的法律專業，也希望在商業方面發展；JT（譚） 將回去茶餐廳的崗位繼續努力，做龍鳳B的好爸爸；KK（郭）也許能繼續懸壼，又或者好好過其退休生活；阿信將繼續努力完成其法律專業的進修，並好好照顧年邁的父母」，強調在政治路途上，大家應不再有機會碰面，祝願曾經一起奮鬥及堅持過的前黨友平安。

信件全文

致公民黨各兄弟姊妹 :

3 月初，在申請保釋期間我們忽爾退黨，未有與黨內各位好好道別，到今天，我們無奈地要以書面形式，感謝你們多年來的照顧和教誨。

或者大家都循不同渠道得知我們在牆內的近況，坦白說，無論在人前表現得多樂觀堅強，身陷囹圄必然不會好受。午夜夢迴，每當想起家中老少，總不能自已。縱使選擇了坦然面對，但在無了期的等待、和可能是以年計的漫長審訊面前，我們的心神正一天一天被消磨。況且，家中老少來訪都要苦等久候才換來短短 15 分鐘、隔着鐵欄和玻璃的見面，着實不能說是輕鬆的過程，更不用說隨審訊而來的財政問題，相信有家累的各位都會了解箇中壓力。只有真正進來才會知道，做好坐監的準備這個想法，是多麼沉重。

從報章中得知大家在早前討論過公民黨的去向，雖然我們已不是黨內的一份子，也請容我們就這問題表達想法。在保釋審訊時，我們已提出解散公民黨，而這想法並不是突然出現的飛來石：早在去年立法會選舉，我們六張名單中有四人被取消參選資格；11 月被 DQ 的四名立法會議員中有三人是公民黨成員；加上郭家麒、譚文豪兩位的保釋結果及當時法庭和控方的態度，在在表明公民黨在立法會層面已再無參政空間。身處區議會的各位也很可能會面臨同樣命運。寫在牆上的政治事實是：公民黨已經完成了歷史任務。

這個看法，我們在召開會議前曾從各種渠道向黨內人士表達，希望領導層能審慎考慮黨的去向。雖然最後得出「保留公民黨」這個結論，我們理解這必是基於自身的風險和目前政治環境的評估，然而，我們也非常關切各位前黨友的安危，希望你們能在最大程度保障自身安全的前提下，繼續參與地區工作，服務香港人。請各位諒解我們退黨及提出解散的建議。事情始料不及地發展到這地步，作為前黨員，各位的平安是我們心之所繫。不久之後，公民黨便要面對區議員宣誓的問題，抉擇已是刻不容緩。我們今後在公民黨已經沒有任何角色給予意見，我們只能在此祝願大家以智慧行事，以免有更多的黨友陷於絕境。

我們當中三人：楊岳橋丶郭家麒及譚文豪已經明確的表示退出政壇，從政生涯亦已經劃上句號。我們的社交平台（Facebook, Instagram或Twitter）由三月份開始已經永久停止運作，今後亦不會再透過任何社交平台或仼何中外媒體對政治事件作出任何評論，亦不會接觸海外官方或非官方組織討論香港事務。

當一切過去後，我們只願回歸平淡的做個平凡人。AY 會返回他的法律專業，也希望在商業方面發展；JT 將回去茶餐廳的崗位繼續努力，做龍鳳 B 的好爸爸；KK 也許能繼續懸壼，又或者好好過其退休生活；阿信將繼續努力完成其法律專業的進修，並好好照顧年邁的父母。我們曾一起聲嘶力竭過，但抱歉今後我們不再同路，在政治路途上我們應不再有機會碰面，但日後若偶然遇上，請一定不吝熱情，互道寒暄。曾經一起奮鬥過、一起堅持過的各位，祝願你們平安。

楊岳橋 郭家麒 譚文豪 李予信

2021 年 4 月 15 日

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