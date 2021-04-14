【本報訊】蒙面休班警前年11月警察宿舍外截查一對年輕男女，稱在兩人身上搜出裝有腐蝕液體的酒樽及無線電通訊器，警員吳太盛一度懷疑液體是汽油，竟用煙燃點測試。案件昨裁決，庭上自評「愚蠢」的吳與同袍對截查過程的證供有出入，無法證實物件是從被告身上搜出，裁判官黃士翔裁定年輕男女管有攻擊性武器等三罪不成立。

遞飲品感謝劉偉聰

散庭後女生與朋友相擁，喜極而泣；男生向其代表大狀劉偉聰遞上一支飲品並微笑說：「劉大狀，多謝你。」

被告為案發時17歲的姓冼中五男生，及在英國大學修讀法律的女學生湯嘉欣（20歲），被指前年11月18日在葵涌葵馥苑外巴士站管有高濃度腐蝕液體及思疑漂白錠，意圖作非法用途。冼另被控無牌管有對講機。黃官昨裁決指，警員吳太盛及警長林金池的證供多處矛盾。吳稱和林在閘口附近看守，林卻稱在花槽煙灰缸位置，兩位置相距甚遠，煙灰缸位更不能觀察閘外情況。吳稱其後在馬路中央截停男生，逃跑的女生由林追截；林卻稱他們同時截停兩被告。吳自言只負責搜查男生，沒留意林如何搜查女生，但林稱吳曾負責看守兩人。

及後到場的警員聆訊時供稱曾問男生：「背囊係咪你㗎？」男生答：「係嘅，係我嘅。」黃官質疑先不論這是沒警誡的查問，警員記事冊及證人供詞沒記錄對話，法庭若依賴有關招認定罪不穩妥。

早前聆訊期間，警員吳太盛曾指當時因懷疑酒樽是汽油彈故做測試，自認用了「愚蠢方法」，解釋謂：「我倒咗少少出嚟，試用煙仔（燃）點，我只係想測試下佢會唔會着（火）。」

案件編號：WKCC4307/19