近年為長者或有需要人士提供平安鐘服務的供應商有所增加，服務與形式亦日趨多元化。消委會去年全年接獲10宗有關平安鐘投訴，而今年單是首季就接獲5宗投訴，而近年投訴主要涉及平安鐘服務與消費者期望有落差。有市民因職員以可申請資助作招徠，而誤以為可免費使用服務；亦有市民購買新手機後才發現未能兼容舊版應用程式，需多付月費才可轉用升級版程式。

其中一宗投訴事主張先生接獲A公司來電推介平安鐘服務，職員當時得知張先生有領取傷殘津貼，故向他介紹月費$210的「平安手機支援服務」，並指A公司每月會贊助$100，同時建議他向社署申請資助餘額。張先生深信申請資助後可免費享用服務，惟最終發現A公司收取了3個月的月費，合共$630，與職員所述不符。其後張先生向社署查詢，獲回覆指傷殘津貼受惠人需年滿65歲才符合資格申請平安鐘津貼，年僅63歲的他不符資格申請。

張先生質疑A公司職員未有清楚解說申請資格，亦未有積極處理其退款要求。A公司初時只答允終止服務合約及免除違約費用，不會退回所有已繳費用。經消委會再三調停後，A公司最終願意退回所有費用，並安排上門收回平安手機設備。

消委會提醒，消費者如欲申請資助，應先向社署、房屋署或香港房屋協會查詢相關資助額、申請手續及資格，並與家人或負責社工商量，切忌輕信推銷者的片面之詞而倉卒決定，以免最終因不獲資助而有失預算。

新手機與舊程式不兼容 需另簽新約多付月費

另一事主梁先生因有長期病患及家人長期不在港，多年來一直有安裝平安鐘。梁先生於2019年與B公司簽訂月費$198、為期24個月的平安鐘服務優惠組合，當中包括室內平安鐘及專用手機應用程式的服務。梁先生約半年後購入新型號智能電話，惟B公司的應用程式未能於新電話上運作。B公司指梁先生所使用的為舊版程式，不適用於新智能電話，建議他另簽月費$208的新合約使用升級版程式，否則只能以舊電話沿用服務。

梁先生不滿在舊約未完的情況下另簽新約，亦不知道新手機與原有程式不相容，又不能同時攜帶新舊2部手機，擔心外出時不受平安鐘保障，要求B公司給予解決方案。B公司回覆指，平安鐘流動應用程式現已升級，部份手機仍可如常使用舊版程式，惟梁先生的新手機與舊版程式不兼容。B公司最終決定酌情處理個案，以原合約組合收費，即月費$198，為梁先生轉換至升級版程式，直至合約期完結。

消委會指出，由於平安鐘流通應用程式需要配合智能電話及流動網絡使用，供應商應提醒消費者留意服務詳情內對手機型號及作業系統的要求，如有程式上的改動或更新，亦應主動提醒消費者留意影響。消委會又提醒，消費者亦應按其實際需要選擇合適的平安鐘服務供應商。

職員解說不清晰 定時來電問候次數不符期望

另一投訴則涉及事主李女士因母親曾安裝平安鐘，當時每於晚飯前都收到職員來電問候，令她倍感關懷，故當C公司其後向獨居的李女士推銷平安鐘服務時，表示可提供相關服務，她應允安裝月費$160的服務。不過，C公司2個月僅來電不足10次，大失所望下向C公司反映，獲回覆指因人手有限，已久久未有提供定時問候服務，目前僅維持每月來電2至3次。

李女士不滿，強調當日因銷售職員承諾提供服務，她才答允安裝，惟C公司辯稱該職員為新入職員工，或未完全了解服務，引致誤會。李女士認為，服務與銷售時的說明不符，要求取消服務。C公司回覆指，李女士在答應簽約後數月才提出要求定時問候，而公司已解釋目前有提供天氣轉變提醒、節日祝賀錄音及不定時問候，李女士有需要時亦可主動按平安鐘按鈕聯絡職員，職員亦可安排每星期致電1次，惟李女士仍不滿安排。經再三商討後，李女士最終同意終止服務及支付安裝費$475。

消委會提醒，若消費者對平安鐘服務有特定要求，宜事先向供應商仔細提出，再於簽約時以書面確認；而簽約前，亦應細閱合約列明之服務詳情及收費，留意有否提及安裝費及提早終止合約之條款，長者亦可考慮由親友或可信賴人士陪同，代為了解條款內容才簽署合約。

消委會：宜仔細問清楚「魔鬼細節」

消委會總幹事黃鳳嫺指平安鐘是救命服務，大家要留意服務商增加，但名稱相似，分辨服務時要仔細問清楚「魔鬼細節」，用甚麼設備、應用程式、使用條款等，部份售貨員或以長者政府的津貼作誘因，變相免費，但津貼使用因人而異，消費者務必自行或經家人了解詳情再作選購。

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