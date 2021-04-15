港府針對異見人士，大舉搜捕拘控，其中西九龍裁判法院屢屢成為處理大批被告以及國安法案件的重地，包括泛民47人案馬拉松式提堂聆訊。明天，西九龍法院將再次成為矚目之處。李柱銘與吳靄儀等多名泛民元老以及壹傳媒創辦人黎智英，被裁定組織及參與前年8.18港島未經批准集結罪成，案件將於明早在西九龍法院處理求情及判刑。黎智英另與楊森及李卓人牽涉8.31遊行案，明日下午亦將在同一法院判刑。此外，黎智英被指勾結外國勢力違反國安法、以及就工業邨用地作出欺詐行為的案件，同樣會於西九龍法院再訊。

前年反修例運動期間，民陣發起8月18日維園「流水式集會」。黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁及李柱銘七人早前經審訊後，被裁定組織及參與未經批准遊行罪成。區域法院法官胡雅文批准七名被告中原獲准擔保外出的五人繼續保釋，以準備求情陳詞。由於被告及律師團隊人數眾多，案件明早安排於西九龍法院處理。其中首被定罪的黎智英、李柱銘、吳靄儀與何俊仁等人將面對甚麼刑罰，成為本案焦點。

另外，同案區諾軒早前已承認兩罪，而梁耀忠則承認參與未經批准集結罪，另面對的組織未經批准集結罪則留在法庭檔案，不予起訴。兩人將於明天下午在同一法院接受判刑。

此外，黎智英、李卓人及楊森一同因參與前年8.31「基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，而被控參與未經批准集結。案件原定上周開審，不過三人選擇認罪。案件安排於明天下午判刑。

而警方去年8月派逾200警力硬闖蘋果日報大樓蒐證，並以涉嫌違反港版國安法及串謀欺詐等罪名，高調拘捕黎智英等多名壹傳媒高層。黎智英和集團兩名高層事後遭警方落案控告，指三人涉指違反工業邨用地租賃條款，欺詐科技園公司，通宵扣查後，去年12月3日被押解到西九龍法院提堂。雖然三人並非被控國安法，但案件提堂由指定法官、總裁判官蘇惠德處理。最終蘇官只批准兩名高層保釋，但指黎有潛逃及再犯風險，拒絕其保釋申請，還柙至明天下午再訊。牽涉多案的黎智英當日首度被羈押獄中。

同月警方國安處引用港版國安法，起訴黎智英勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，指控黎透過文章、訪問和會面，要求外國抵制香港及中國政府；就連黎於7月港版國安法生效前的言行、例如疑資助在日本刊登反送中運動廣告，開twitter，追蹤美國國務卿蓬佩奧和台灣總統蔡英文等賬戶、有12萬人追蹤、推出《蘋果日報》英文版等，全被列作指控內容。蘇惠德認為黎有重犯機會，控罪嚴重，再次下令將黎智英還柙，同樣訂於明天再訊。

黎智英及後一度成功向高院申請保釋，短暫獲准外出，但終審法院首席法官張舉能等人最終受理律政司上訴，並裁定高院法官李運騰批准被控勾結外國勢力的黎智英保釋時犯錯，未有認清國安法保釋門檻比普通案件嚴格得多，即國安法排除了本港一向實行的預設批准保釋原則，而是以不准保釋為考慮起點。終院裁定律政司上訴得直，撤銷黎智英的保釋。黎及後再次向高院申請保釋，但遭法官彭寶琴駁回。有政界人士當時批評，政府根本是政治迫害，律政司濫用檢控權力，「未審就要坐」。

【案件編號：DCCC536、DCCC537、WKCC4217、WKCC4341/2020】

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