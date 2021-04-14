疫苗接種計劃已展開逾個半月，其間發生多宗接種後不良反應甚至死亡個案，引起市民憂慮。政府周三（14日）公佈，周三僅共有約32,100人接種，為過去一星期人數最少，其中約15,700人接種中國科興滅活疫苗；約16,400人則接種德國BioNTech復必泰mRNA武肺疫苗，惟接種第二劑BioNTech人數只有約3,400人，與過去一周平均有16,100人接種第二劑相比，大幅減少。周三亦為BioNTech第二劑開打第10日，與其3月15日首劑開打第10日比較，當日有6,300人接種首劑，即有2,900人未接種第二針，單日未接種率46%。

科興甩底率累計6%

而科興累計方面，截至3月17日、科興首劑開打第20日，共有189,600人打首劑；截至4月14日，累計177,400人在科興開打第二劑第20日接種，即共約12,200人甩底，累計甩底率有6%。至於在8間社區疫苗接種中心接種科興的「甩底率」約為3%。

自2月26日起，本港已累積接種約951,000劑武肺疫苗，當中有約632,300人已完成第一劑疫苗接種，包括約359,400人接種科興，約272,900人接種BioNTech。而完成第二劑接種為約318,700人，包括約177,400人接種科興，及約141,300人接種BioNTech。

政府周一（12日）宣佈市民接種疫苗可獲放寬防疫措施後，預約人數方面周二一度急升至約22,900人，惟周三稍回落，不過預約BioNTech人數仍大幅拋離科興。周三在網上預約接種第一劑和第二劑科興疫苗的有4,400人；而預約接種第一劑和第二劑BioNTech則有12,600人。

10人打首針後不適 2人打科興

另外，本港周二有10人接種首劑疫苗後送院，包括3男7女，年齡37至76歲，當中8人接種BioNTech疫苗；兩人接種科興疫苗。其中一名在西灣河體育館接種的42歲男子，針後出現血管迷走神經性昏厥，送東區醫院後情況穩定，已經出院；另有一名44歲女子在聖保祿醫院社區疫苗接種中心接種後，呼吸急促，送到律敦治醫院留醫。

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