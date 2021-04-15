備受爭議的「公民及社會發展科」（「公社科」）最快今年9月殺入校園，取代原為高中核心科目之一的通識科。有開辦通識科師訓課程的浸大回覆《蘋果》查詢時確認，今年停辦有關教育文憑課程。不過，校方未有透露會否因應「公社科」成科而開設新師訓課程。

教育局去年底宣佈將通識科「殺科」，改以「公社科」取代。「公社科」課時相較通識科少約一半，成績亦只會計算「達標」或「不達標」。讀者張先生（化名）向《蘋果》透露，指去年底浸大仍有開辦兼讀制的通識科學位教師教育文憑課程。張續表示，去年向浸大提交申請文件及350元申請費，一直未獲回音，他早前致電校方，才得知有關課程以「人數不足」為由取消。

課程申請人批行政透明度低

張先生質疑，學位教師教育文憑課程每年競爭均非常激烈，校方卻以「人數不足」 作為取消開辦課程的理由，令人覺得背後另有隱情。他亦不滿浸大連月來不主動告知申請人有關消息，行政透明度低。

浸大覆稱，教育學系在考慮相關因素後，決定於2021至2022年度停辦兼讀制學位教師教育文憑課程下的通識教育專修，學系將與已提交申請入讀該課程的人士聯絡作出跟進。不過，浸大未有回應會否改辦「公社科」師訓課程。

同樣有開辦通識科師訓課程的中大教育學院同樣未有正面回應會否開辦「公社科」師訓課程，僅指學院正就有關課程改革收集資料作進一步討論及研究。而自2015年起已停辦通識教育主修學士課程的教大則表示，就科目的改動，校方將基於課程進一步資料作調適及配合。

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