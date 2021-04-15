民間集會團隊去年1月在中環舉行「天下制裁」集會，中途遭警方腰斬，其間一名六旬司機被指襲擊速龍警員，遭多名警員制服拘捕，頭破血流，同年8月被裁定襲警罪成，判監一個月。司機不服定罪和判刑，找來新證據片段向高等法院提出上訴，力陳自己非但沒有襲警，反而是遭警員叉頸。法官陳慶偉今指片段內容無助推翻定罪裁決，駁回上訴。司機庭上拍掌向法官稱：「我讚美你！」此舉惹來陳官不滿，警告：「你剛才嘅舉動可以構成藐視法庭。」最終在凝視司機良久後宣佈休庭。

法庭書記今開庭前將書面判詞交予與訟雙方大狀，一直獲保釋候判的上訴人施振英（61歲）被安排坐入犯人欄後，從律師方面得知判決結果，便轉頭向旁聽席的妻子做了個姆指指向下的動作。

開庭後法官陳慶偉簡單宣佈上訴結果，指考慮過雙方陳詞及上訴理據、最重要是當日拍攝的新增片段後，認為無論定罪或刑期上訴均理據不足，故駁回上訴。

步入囚室前叮囑兒子：睇住你媽咪呀！

施在判決後立即大力拍掌六下，然後向陳官豎起姆指。陳官沉默兩秒後問施：「你乜嘢意思？」施回應：「我讚美你！」陳官謂：「講清楚，係咁多喇？」施答：「係咁多啦！仲唔夠呀？」陳官聞言再沉默三秒，然後說：「似乎你唔係好滿意個結果喎！」

施緊接道：「唔係！我滿意你，讚美你呀！全香港市民都滿意你！」陳官在約五秒後向施表示：「你剛才嘅舉動可以構成藐視法庭。」此時律師走到犯人欄前，向施做了個冷靜手勢。施之後沒再答話，陳官凝視施良久後宣佈：「休庭！」

施被帶入囚室前，旁聽人士大叫：「施生，頂住呀！」施則叮囑兒子謂：「睇住你媽咪呀！」其子在庭外稱，審訊最初並未想過要深入找證據，及至上訴前，幾經轉折才找來有力證據，當然希望裁決結果是正面。不過，他指上月上訴聆訊時「睇到個官咁態度，都冇乜寄望」，只是家人和父親仍心存希望，未料最終仍落空。

陳官在判詞中指，上訴方新增證據片段與審訊呈堂影片內容大致脗合，分別只在拍攝角度和時刻，相信若原審時呈堂，亦必獲接納。不過，陳官認為，新增片段其實早已存在，來源也知道，不難找到，惟上訴方卻沒盡力尋找。

另外，控辯雙方原審時對呈堂片段的真確性沒有爭議，反倒是兩名警員證人無機會看過新增片段，以作出回應和反駁。而且上訴人首次指控案發時曾遭警員叉頸，並依賴被定罪後才提交的新片段更改抗辯理由，法庭認為不值得鼓勵，也欠公允。

指上訴方「雞蛋裡挑骨頭」

陳官同意，新增證據內容與警員證供有出入，譬如未見到警員被推後有後退一步，亦不見施有從下而上揮拳等。不過，陳官仍認為「總體而言他們所述的都是正確」，施確有在馬路上慢行，兩警員亦似曾命令施盡快離開馬路，其後施看了一眼警員的左手，便突然猛力使勁將警員搭在他肩膊上的手撥開。陳官認為客觀地看，此動作可視作抗拒警務人員或襲擊警務人員。

隨後另一警員迅速將手伸向施的頸項，意欲阻止施進一步行動，並將兩人分開。陳官形容其舉動屬防禦多於襲擊，惟施卻以雙手往前推，更揮動拳頭，擊中警員面上的防毒面罩。其他警員此時亦上前控制上訴人。法官不信納新增證據有助施推翻原審裁判官裁決。

判詞續指，上訴方在證供上的一些細節放大，「雞蛋裡挑骨頭」，無疑能找出細節上的出入，但根本不足以改變定罪決定，裁判官的事實裁決並沒犯上邏輯錯誤，也沒有內含任何不可能性的地方。

至於刑罰方面，施當日在馬路上慢條斯理步行，即使不構成挑釁，也顯然意欲拖慢警方行動，甚或挑戰警方行使的權力。陳官指，縱使施沒有預謀犯案，但他完全沒有必要對警員使用武力。雖然警員並無因此受到嚴重傷害，惟判處短期監禁也無可厚非，因此定罪和刑期上訴皆被駁回。

【案件編號：HCMA250/20】

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