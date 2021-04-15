港府3日前提出以「疫苗氣泡」盡谷接種率，公務員事務局局長聶德權今日（15日）宣佈放寬接種年齡，讓16至29歲人士打針，18歲以上市民可選擇打BioNTech或科興疫苗，16歲至18歲人士則只可選擇BioNTech。未成年人士須攜同家長同意書才可接種，下周五起可網上預約。

聶德權指，截至今午2時半，有約640,600名市民接種疫苗，約佔整體16歲或以上人口的9.7%，涉及96.7萬劑疫苗。聶形容本港在過去49天疫苗接種計劃運作順暢，感謝相關人士包括專家、前線醫護人員及物流人員等。

18歲以上可揀BioNTech或科興 16至18歲只可打BioNTech

聶德權表示，政府計劃將優先接種疫苗群組擴展至16至29歲市民，人數約為108萬，整個接種計劃會涵蓋650萬人，佔全港人口88%；現時科興疫苗適用於18歲以上，BioNTech適用於16歲以上。有關人士可於下周五（23日）上午9時起在網上預約，惟未成年人士需要攜同家長同意書，有關同意書可於疫苗接種網站下載。食物及衞生局局長陳肇始強調，當局會密切監察計劃成效。

對於新措施是否「歧視」16歲以下人士？聶回應指，早前視乎接種者的健康狀況、疫苗供應量等因素後，決定逐步開放不同年齡組別人士打針，加上有市民反映希望全家人一同打針，認為現時是「水到渠成」的時候安排16至29歲人士打針。

聶德權：疫苗氣泡措施非強迫執行 惟要經濟復蘇必須做

政府日前公佈的「疫苗氣泡」計劃，當中如食肆要放寬堂食時間及每枱人數，除員工外，客人也必須接種了最少一劑疫苗，政策備受批評，原因之一是目前疫苗接種計劃只容許30歲或以上人士接種，變相措施放寬後30歲以下市民也不受惠。不過即使接種疫苗年齡放寬至16歲，16歲以下青少年仍不受惠，相信政府今次放寬年齡限制是希望催谷接種人數。

聶德權今解釋指，希望市民有提前的保護措施，而非只靠收緊限聚措施來減緩疫情，而接種疫苗是一個有效方式。而食肆現時有營業時限，如需進一步延長開放時間，須確保能有效控制風險。他強調並非強迫食肆一定要做有關措施，但社會經濟如要恢復正常，有關措施是有必要的，食環署會與業界商討如何落實。陳肇始強調，不希望有僱主強逼員工打針。

被問到若16歲以下人士或有健康問題人士無法接種疫苗，在「疫苗氣泡」下如何處理，陳肇始稱，若有人因健康理由無法接種，或16歲以下人士，當局會有特別安排處理，食環署本周會與相關業界商量執行細節。

政府早前稱或會取消派發免費檢測樽，陳肇始稱強制檢測規定下，政府仍會提供檢測服務，亦暫時不會不派發樣本樽或不設流動檢測車，未有透露相關取消時間表。

食物及衞生局副局長徐德義在疫情記者會上亦被問到怎樣避免「疫苗歧視」，他僅指當局只是希望給不同行業的人士及市民「多一個方向」，讓市民前瞻性知道未來發展，惟承認政府僅「諗咗啲框架，未有細節」，要再與業界商量。

另外，有報道指，有外籍非港人於私家診所成功接種第一針科興，其後被衞生署拒絕打第二針，被問到有多少相關個案及有否劃一標準處理事件，徐德義指，政府知悉有不合資格人士被拒打針，惟目前沒有確實數字，又提醒醫生要留意及執行為合資格人士打針。

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