【本報訊】本港昨新增五宗確診武漢肺炎個案，唯一一宗本地個案為70歲屯門友愛邨愛暉樓第3座男住客（第11611號），其餘四宗為輸入個案，本港累計11,613宗確診和疑似個案。另有少於五宗初步確診，當中並無愛暉樓居民。

促禁菲印巴航班來港

70歲男患者居於被專家懷疑爆發橫向傳播的愛暉樓3座22樓，4月8日在家中離世，其後在富山公眾殮房經化驗確診。至於愛暉樓3座首名確診的第11535號71歲女子，衞生防護中心昨將該個案由本地源頭不明個案修正為本地有關連個案，患者居於愛暉樓2231室，與家中離世的70歲老翁居於同層。她是家庭主婦，4月3日發病頭痛，4月5日檢測，兩日後確診，患者每日固定與三位朋友到屯門政府合署外的空地晨運，又經常到區內多間食肆用膳及到友愛街市買餸，中心仍在調查其接觸史。

四宗輸入個案當中，兩宗由巴基斯坦抵港，患者沒有病徵，並帶有N501Y變種病毒；其餘兩宗個案分別來自埃及及印度。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目指出，本港疫情大致平穩，惟輸入個案持續增加，今個月首12日已錄得102宗，當中92宗分別來自菲律賓、印度、印尼及巴基斯坦，不少患者帶有變種病毒，政府應考慮禁止相關地區航班來港。

深井麗都花園第2座受限區域的執法行動昨早約10時完結，並無發現確診個案，但有六人未有按強制令檢測遭罰款5,000元。有30多戶居民沒有應門，政府呼籲他們盡快聯絡當局。

此外，位於大埔寶雅苑興和閣的中國基督教播道會寶雅幼兒學校爆發上呼吸道感染個案，而上呼吸道感染的症狀與武漢肺炎相似，謹慎起見，食物及衞生局將該幼私稚園納入強制檢測公告。任何在本月1日至14日曾身處寶雅幼兒學校超過兩小時的人士須於本月16日或之前接受檢測。