香港警方今日（15日）藉「全民國家安全教育日」，在黃竹坑香港警察學院舉行開放日，並首次進行中式步操表演。消息指，警方今早在海洋公園站截查一名男子，在其背囊搜出2支玩具槍和2部對講機。據了解，該名男子是香港知專設計學院學生，亦為港台兼職記者，有關物品是早前用作拍攝，但未及收拾。

消息指，警方今早在海洋公園站截停一名21歲男子，其間在他的背囊搜出2支玩具槍和2部對講機。警方隨即將該男子拘捕，並帶返香港仔警署。據了解，該名21歲姓洪本地男子涉嫌「藏有仿製槍械」及「沒有適當牌照而管有或使用作無線電通訊之用的器具」被捕，現正被扣留調查。案件交由西區警區刑事調查隊第五隊跟進。警方人員已檢走該兩把懷疑仿製手槍及該部無線對講機作進一步檢驗。

被捕男為知專攝影學生 稱物品屬早前拍攝用

據了解，被捕男子是香港知專設計學院電影電視及攝影高級文憑學生，並為香港電台兼職記者，今早原本前往香港警察學院採訪。據指，該男子解釋有關物品是早前用作拍攝，但未及收拾。

港台回應本報查詢時，確認一名兼職初級記者今早涉嫌因刑事罪被捕。港台會全面配合警方的調查，並已即時停止該名兼職員工的職務。《蘋果》正向職業訓練局查詢。

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