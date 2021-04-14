【虐殺女童案】

【本報訊】五歲的小女孩理應在父母呵護下健康成長，但五歲女童Z不但沒有得到父母一個擁抱，更要長期活在虐打及飢餓的恐懼中，直至死亡才得到解脫。Z的親父及繼母本周二被法庭判處謀殺罪成。陳太（化名）的九歲兒子案發時是Z的幼稚園同學，她接受本報訪問時透露，兒子至今仍難以忘懷猝逝的同窗，案件審結後，繼續追問她為何父母會如此狠心對待子女，她直言：「我冇諗過佢仍然記得。」除了對兇手的冷血感憤恨，陳太斥責校方明知Z受虐但不報警，處理不當導致慘劇發生，事件令她反思體罰對小孩的影響。

記者：羅惠儀

雖然法庭禁制傳媒報道Z的個人資料，但陳太的兒子日前聽到新聞報道時，立即問媽媽：「係咪XXX呀（Z的名字）？佢好乖㗎！」陳太一時語塞，只得點頭稱是，母子同時紅着眼。

Z去世至今三年，陳太兒子不時惦念這位舊同學。他升小學後到外國旅行，曾從機艙望出雲端問：「媽媽，Z係咪坐喺天空上面？」她當時安慰兒子，Z已經在天父處，着他不用再擔心Z的安全。

拒拿畢業證書表不滿

案件尚未開審時，兒子偶爾會重提有舊同學遭「爸爸打死」，並問：「點解有啲父母要打死自己小朋友？」陳太慨嘆：「原來佢一直都冇忘記過Z。」她指事件對兒子造成心理陰影，「我知道佢（兒子）感到恐懼，覺得曳嘅小朋友會俾父母打死。我有同佢解釋，正常父母係唔會咁樣傷害自己子女」。

陳太憶述當年兒子就讀的幼稚園每級僅得一班，學生關係密切，事發後有很多記者在校門外守候，同學都知悉Z受虐離世的消息，有同學甚至會在夜晚飲泣，當時校方有安排教育心理學家處理學生情緒，「K3已經大個，會傾偈講件事，問點解唔見咗Z，當時校方有請小朋友為Z寫心意卡」。她曾透過講解繪本故事，教導兒子認識死亡，但沒想過首次赤裸裸的生死教育居然是同學受虐致死，「當時都唔知點樣解釋，只可以不斷肯定（承諾）父母唔會咁樣對佢」。

陳太斥當年校方處理手法，指Z死後兩、三天學校才舉行家長會，當時有家長追問校方為何得悉Z傷勢卻不報警，校監辯稱對方已退學難以跟進，校長稱「冇諗過搞成咁」。陳太不齒校方所為，拒絕參加畢業禮及取回畢業證書，當時更有學生退學。

Z的教師已悉數離職，據悉部份已不再執教鞭。陳太表示，當年不少教師資歷較淺，未有堅持報警，導致慘劇發生，已教所有人悔疚終生，「已經係好大懲罰」。

學校旅行Z緊隨教師

陳太回憶首次亦是最後一次見到女童Z是學校旅行，當時所有小朋友都有家長陪伴，惟獨她不停尾隨教師，「如果家長未能出席，小朋友都唔會去旅行，所以好記得Z。我哋家長同小朋友玩，她好鍾意黐住我哋，笑瞇瞇望住我哋玩；有時老師忙，我哋就拖住佢，佢好跟人，又聽話，唔會亂搞嘢，但係好少講嘢，笑得好可愛」。

她指由於冬天穿長袖衫褲，並未察覺Z有任何傷痕，以案發時間推算，估計Z當時正開始受虐。她稱當年有家長在屋苑附近見過Z的繼母，發現她從不拖Z過馬路，「返學、放學從來唔拖住Z過馬路，得四、五歲好危險。我哋後期先知道係繼母」。

她不諱言曾「打手板」體罰兒子，惟自Z受虐事件後，察覺到體罰可能造成嚴重傷害，改為以罰抄或其他方法令兒子改過。

本報向女童Z就讀的幼稚園查詢，校方回覆稱不接受任何傳媒訪問，沒有任何資料補充。教育局表示，已提醒幼稚園如懷疑有學生受虐，應即時向社署、教局或其他部門尋求協助，並規定幼稚園學生若連續七天無故或在可疑情況下缺課，校方必須通報教育局。當局已舉辦多場工作坊，提高學校人員識別受虐兒童的意識，又向全港學前單位提供社工服務及早轉介相關個案。