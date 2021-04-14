近日，田飛龍又對香港建制派開火，指摘建制派內部有很多「兩面派」，同時拿國家和西方利益，又不願在政治鬥爭關鍵時刻挺身而出。他更抱怨反送中運動中，除了警隊之外，全香港幾乎沒有任何權力機構、公務員代表人物真正勇敢站出來，與中央關切的國家主權安全利益站在一起。

「忠誠廢物」尚算自己人

田飛龍的「忠誠廢物」論在建制派內部引起軒然大波，人人自我審查，擔心田飛龍說的是自己。「忠誠」固然是褒詞，「廢物」卻很不堪，但「忠誠的廢物」還不算是最嚴重的指控，只是恨鐵不成鋼，勉強還屬於「自己人」。反之，兩面派就危險了，兩面派是內部敵人，見人是人，見鬼做鬼，名利要分沾，忠誠是面具。

田飛龍論「兩面派」，打擊建制派一大片，在他看來，只有三萬警員才算得上忠誠，此外整個建制陣營都形迹可疑。要明白，忠誠的廢物只是能力的問題，兩面派卻是立場的問題。

這一來，建制派中人，又要人人自危，為自己是否屬於「兩面派」而惶惶不可終日了。

田飛龍再次敲打香港建制陣營，顯然是嫌「忠誠廢物」論落手太輕。做了忠誠廢物，沒有太大罪惡感，只是能力不足而已，可以推給港澳辦中聯辦。王志民罷官，證明犯了大錯，張曉明降職，等於辦事不力，兩大主事者把香港帶壞了，他們本身才是「廢物」，建制派只是誤聽指揮之過，因此，對這個「忠誠廢物」的雅號，可能有人還覺受得起。

但「兩面派」性質嚴重得多，他們在關鍵時刻喪失立場，眼看林鄭政府在水深火熱之中，不但袖手旁觀，甚至落井下石。像地產界的石禮謙、大商家何柱國，都曾對林鄭政府冷言冷語，至於李嘉誠，說甚麼要對接班人網開一面，當然也用心不良，此外還有多少兩面派，各自要去對號入座了。

即使最嫡系的民建聯、工聯會，長時間坐山觀虎鬥，出聲唔落力。當其時林鄭政府腹背受敵，中共為香港亂局受盡美國人的冷落欺侮，說他們是兩面派，也應該恰如其份。

「兩面派」論勢掀大洗牌

田飛龍有備而來，狠狠敲打建制派，逼他們自我反省，看看政治立場有沒有問題，是不是做過食碗面反碗底的事，如對黨國有所虧欠，今後有甚麼戴罪立功的打算。

中共養着香港一大幫建制嘍囉，花費大量精神去呵護他們，又安排種種好處讓他們分沾利益，所為何事？當然是要求建制派忠心不二，聽教聽話，鞍前馬後為中共奔走，個人利益服從黨國利益，甚至在必要時樂於犧牲自己，如此才算物有所值。但一場反送中運動，暴露了建制派不但能力不濟，甚且大耍兩面派伎倆，關鍵時刻事不關己，如此，要這幫表面忠誠其廢無比的兩面派來做甚麼？

田飛龍「兩面派」論，目的就在敲打建制派，不准他們再兩面三刀。文革時江青有言：「革命的站過來，不革命的走開，反革命堅決打倒！」田飛龍與江青有異曲同工之妙，意思是「愛國的站過來，不愛國的走開，反共的堅決打倒！」「兩面派」論旨在提醒這幫「廢物」，不管是誰，不管地位有多高，後台有多勁，中共隨時都可以把他們一腳踢開。

為避兩面派之嫌，建制派中人又要爭相自我表演了。早前容海恩批「中指」很出風頭，吳秋北批地產霸權，石禮謙指有如文革，近日葛珮帆主張取消大律師資格，被馬恩國斥為無知，諸如此類，各人別出心裁，劍走偏鋒，言人之不敢言，做人之不敢做，加速香港大陸化。為洗脫「兩面派」的嫌疑，人人爭先恐後表忠獻媚，落力賣身，建制派正面臨空前內鬥和大洗牌。

田飛龍這番話有背景，有當局授意，建制派中人即使做起來很難看，但形格勢禁，不做還不能過關。好戲在後頭，且看他們如何表演。