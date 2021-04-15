網民前年11月13日發起全港三罷，兩名青年早前被裁定在大埔參與非法集結及違反蒙面法等五罪罪成，案件今早判刑。裁判官陳炳宙指案發時17歲的無業青年否認犯案，自辯時更在庭上胡說八道，誣告警員制服他時使用過份武力，可見他沒真誠反省，形容他是「讀書唔成，又冇半點一技之長嘅年輕人」，故拒絕接納報告建議判處青年入住刑期較短的勞教中心，而是將青年判入教導所。至於同案倉務員，陳官指他辯稱受社會氣氛影響而犯案並非求情理由，否則是「全球司法歷史上最大笑話」，最後判他入獄21個月。

被告為現年18歲的蘇姓青年及倉務員巢廷堅（28歲），他們共同被控參與非法集結及蒙面兩罪。蘇另涉管有士巴拿及鉗等，被控管有非法用途工具。巢則涉管有四個已使用的催淚彈小彈頭，被控無牌管有彈藥。陳官裁定兩人全部罪名成立。

質疑案件影響學習之說：佢又日日食飯、日日瞓覺，一樣咁做人？

辯方今求情時透露，蘇有過度活躍症，且曾於9歲時企圖跳樓輕生。他犯案時年僅17歲，原本在西廚學院進修，但因本案輟學。辯方呈交多封求情信，指蘇打算服刑後重新報讀西廚。蘇的胞姊透露，蘇在單親家庭長大，母親須獨力照顧三姊弟，致管教未如理想。蘇的母親亦表示，因未能好好管教兒子，令他干犯本案。

辯方強調，蘇還柙候判期間明白到案件嚴重性，亦自知令家人傷心失望，冀法庭接納報告建議，判他入勞教中心。惟陳官指勞教中心的刑期太短，不足以反映案情嚴重性，而報告指判入教導所亦適合，認為教導所的刑期較能反映案情嚴重性。

辯方則指，蘇已真誠悔過，勞教中心對體能要求高、相對辛苦，絕非輕判選項。惟陳官反駁稱，蘇從西廚學院輟學，令學習半途而廢，相信他可在教導所再學一門手藝，出獄後重回正軌。

辯方不同意「半途而廢」的說法，強調蘇是因本案而輟學。陳官聞言質疑謂：「咁件案未完結，佢又日日食飯、日日瞓覺，一樣咁做人？」辯方回應稱，若案件尚未完結，蘇的生活便難以如常。

陳官判刑指，高等法院的案例指出，市民行使集會的權利，必須以干擾公眾秩序之行為劃界，否則社會將變得無法無天。案發時正值本港史無前例的社會運動，當天有人發動「全港大三罷」，大埔太和路現場有逾100人非法集結，可見必定有預謀。

反問求情老師：點解自己學生會相信犯法係追求公義嘅手法？

陳官指，雖然蘇求情稱將會繼續學業，但這不代表他不需面對法律制裁。對於蘇的老師求情指，他因追求公義而犯案，陳官反問謂：「呢位老師應該問一問自己，點解自己學生會相信犯法係追求公義嘅手法？」

對於傳道人求情指，蘇希望透過廚藝為人帶來幸福，陳官則直指：「相信少咗佢呢名中途輟學嘅學廚，唔會令市民少咗幸福。」

陳官亦不相信蘇已反省，稱他在求情信中指不知涉案集結是犯法，反映其所謂「反省」並沒半點真誠。陳官亦不接納蘇年少無知的說法，稱他當時看見警員便欲逃走的舉動，反映他必定自知犯法。

陳官直言，在蘇否認所有控罪的一刻，他已放棄所有獲輕判的機會；但對於初犯的年輕人，判監是最後選擇。懲教主任在報告中僅簡單解釋，因蘇在獄中表現良好，故建議判他入勞教中心。但陳官認為，蘇不但否認犯案，出庭自辯時更在庭上胡說八道，又誣告警員使用非法武力。雖然他聲稱有所反省，卻沒向警員道歉。而他聲稱熱愛廚藝，學廚時卻又半途而廢。

陳官形容，蘇作為一名「讀書唔成，又冇半點一技之長嘅年輕人」，相信比起着重體力懲罰的勞教中心，他更適合在教導所培養守法意識及謀生技能，遂判他入教導所。

指正是被告影響社會氣氛

至於巢，陳官指雖然他案發時沒使用暴力，但這不可用作減刑理由，因為若果他有使用暴力，早已被控暴動等嚴重罪行。

對於巢的母親指，他因受社會氣氛影響而犯案，陳官認為守法是個人選擇，巢選擇犯法，就要付出代價，而正正是他這樣的人，才會影響社會氣氛。陳官更直言，若因這個求情理由而獲輕判，「實在係全球司法歷史上最大笑話」。

就非法集結及蒙面罪，巢分別被判監15個月及4個月，全數同期執行；非法管有彈藥罪則判監9個月，當中6個月須與前兩項控罪分期執行，最終總刑期為21個月。

辯方為巢申請保釋，以等候上訴定罪的結果。但陳官認為上訴沒有合理成功機會，故拒絕申請。

陳官早前裁決指，對於辯方批評警員劉智斌制服蘇時以警棍毆打身體屬過份武力，陳官表明不同意，稱警員有血有肉，「制服疑犯嘅每一分每一秒，警員正以自己性命做賭注，任何人都唔應該坐喺冷氣房內，脫離現實地批評佢使用過份武力」。

【案件編號：FLCC2007/20】

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