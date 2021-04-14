47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今僅11人，即劉偉聰、呂智恆、楊雪盈、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來及李予信獲准保釋。不見天日的歲月，或許很漫長，《蘋果》邀請牆外的人將思念化為家書，默默向被囚者打氣。

親愛的尹生：

尹生，你好嗎？想着也覺奇怪，以前一通電話，一個訊息，就可以即時找到你，現在卻要執筆寫信，還不知要經過多少天，才能把自己想講的話帶給你。

相比起其他同事，我跟你共事的時間不長，但在社會氣氛最差的時間加入尹兆堅團隊，這段時間經歷的事，是苦的，是不容易的，但得你在身邊扶持和教導，這些苦卻成了我人生上重要的學習經歷。

雖說有多年報館工作經驗，報館節奏急促和逼趕，本以為自己已練成了一身好武功，對議辦的設計工作可以應付自如，但做過才發現⋯⋯根本是兩碼子的事！剪片、做文宣、拍攝、管理網絡平台、回覆街坊查詢，工作永無止境的無限loop，工作量相比起之前，實在有過之而無不及。身邊不少朋友問我為何不放棄這份工作，薪金低，工作量又多，但我總會笑言：「因為尹兆堅值得幫。」我深信其他同事也跟我有一樣的想法，所以至今仍努力不懈， 鍥而不捨完成你交帶的工作。

老闆，感謝你不是一位鎂光燈下的議員呀！不論是鏡頭前後，你一樣務實貼地工作，所以你常笑說自己很慘，很多時做了都無人知道，但你知道嗎？自你還柙後，尹辦同事不停享受着你一直累積種下來的果：因為你，馬拉松審訊當日，因為外面情況混亂，我們不敢離開法院食飯，幾天下來，我們的晚餐都是東北葵黃店餐廳自發為我們送來三文治、炒飯；因為你，我們外出街站都有人送來飲品，為我們打氣；因為你，每每尹辦有事情需要幫忙時，各位街坊或團體都踴躍舉手；因為你，尹辦在艱難時刻，仍能享受着美果。

還記得有次街站活動，在午飯時，我問你：「你有冇後悔過做議員？」當時你答我：「不能問後不後悔，我會說揀了一條自己覺得正確嘅路，所以要努力走下去。」堅守公義這條路不易行，在馬拉松審訊第二天結束，我拖着疲憊的身軀躺在床上問身旁的丈夫：「為何要他們承受這些？」腦海閃過你們在坐滿犯人欄內外的一幕，說着，哭了。丈夫摸着我頭答道：「因為他們愛香港，這回合他們幫我們頂住了。」

「我好L鍾意香港」，但因為你愛香港，所以才會一直堅持，也因為你的堅持，很多街坊因而得到了幫助。漫畫是送給你，小編會記住你每句說話，包括你說：「手瓜起腱，硬骨頭，撐得住！」感謝老闆的付出，也感謝你教導我為何「堅守公義」，為我上了人生的重要一課！

尹生！撐住！

尹兆堅的小編

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