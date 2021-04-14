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林鄭政權為阻止年尾立法會換屆選舉時白票如山一幕出現，無所不用其極用法律做武器，修例禁港人「煽惑」其他人唔投票或者投白票、廢票，反令白票變成植入式廣告，大家更知道要捉緊投白票自由嘅尾巴。網民就提出大量情景，集思廣益究竟算唔算犯法。

「可否叫人投白姐姐」

例如74歲無綫綠葉白彪就被網民惡搞，有網民話佢有意參選2021年立法會選舉，仲整張海報呼籲選民12月19日立法會選舉「齊齊投白彪」，又有網民反問︰「可唔可以叫人投白姐姐一票？」又問可否呼籲投票支持名叫「白票」參選人。

有人話，如果搞活動「溫提」大家「煽動投白票」係違法，幫政府宣傳，唔通都犯法？既然唔畀叫人投白票，咁叫人投黑藍黃票，又得唔得？如果喺街拎住張白紙，甚至小清新着一身白衫、白襪加白褲呢？建政派係咪到時要改口，唔叫「黑暴」叫「白暴」？喺屋企窗口貼白紙、掛白窗簾，再揸白車遊走各區，將通訊軟件嘅個人資料圖轉成全白，係咪都變違法？

八方再三提醒大家，家陣球證、旁證、足協、足總同足委都係佢嘅人，絕對唔鼓勵以身試法。不過，只要想像一下閹割式選舉舉行嗰日，香港滿城一片白，港人無疑已用實際行動向世界宣示，呢個地方已經淪為白色恐怖之城！

李八方