基本法委員會副主任譚惠珠在全民國安教育日上形容，香港回歸後本是「含著銀匙羹出世」，但因有人鼓吹「唯直選論」，而立法會直選35席加超區5席的制度無助於「良政善治」，中央才出現「完善」選制。

譚惠珠以錄像形式發言時稱，回歸後香港實行一國兩制、資本主義，是「含著銀匙羹出世」 ，而中央的「港人治港」安排「就是中央完全不派任何官員管治香港」，強調英國從來沒有給予港人「普選」，「香港人能實施普選，行政長官及立法會議員，與《中英聯合聲明》是無關，是從《基本法》45條、68條，中央賦予我們的權力。」

譚並指，過往香港有人鼓吹「唯直選論」，包括立法會地區直選設35席及超區5席，令直選議席在立法會佔逾半，惟有關選舉制度卻無助香港「良政善治」，反而令香港變得「泛政治化」，甚至變得激進化，令中央有需要出手「完善」香港選舉制度，她重申新制度有效提高香港管治效能，港人要與反中勢力劃清界線，要以「中學為本，西學為用」。

梁愛詩指新選制助港建適合自己的民主制度

前律政司司長、前基本法委員會副主任梁愛詩亦在錄像發言時指，現今國際形勢越來越複雜，令「香港成為國際作為攻擊中國的棋子。」她重申，由2012年反國教事件至今，令人憂慮「香港的一國兩制是變了樣」，相信中國是經深思熟慮後作出的決定，新制度亦有助香港建立適合自己一套的民主制度。

梁離場時被傳媒追問，有部份指定團體成立不足三年，仍有資格可晉身選委會時，她稱未有詳細閱讀相關資料，「成500幾頁，要時間睇返」。

另外，清華大學國家治理研究院院長王振民就強調，中國絕不允許香港因選舉制度令國家安全受威脅、「內亂或內戰」，又舉例指美國及新加坡等地均有法例防範因選舉而影響國家安全，形容港人不能「一邊坐火車一邊破壞」，應與中國「同舟共安」。

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