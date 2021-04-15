香港電台被連番打壓，員工也不甘當作政權喉舌。港台數字顯示，今年首3個月已有18名公務員及合約員工離職，其中公務員離職人數，較過去3年每月平均離職人數高32%。近日宣佈辭任港台節目顧問團成員的綠色力量創辦人周兆祥稱，李百全上任後連番抽起節目，成他辭任導火線，促李反省並向歷史負責，「港台遲早變中央喉舌！」

港台表示，今年首3個月，共有10名公務員及8名全職合約員工離職，即平均每月有3.3名公務員、約2.7名合約員工離職。而2018年1月至去年12月，共有91名公務員，及114名全職合約員工離職，即過去3年，平均每月有約2.5名公務員、約3.2名全職合約員工離職。今年首３個月每月平均公務員離職人數，較過去３年每月平均離職人數高32%。

至於其中多少員工是辭職、退休、被解僱或完成合約；多少屬負責製作節目的人員，《蘋果》正向港台進一步查詢，有待回覆。截至本月1日，港台員工總數為844人，包括681名公務員及163名全職合約員工。

李百全上月1日空降接任廣播處長之際，即傳出港台電視及機構業務公共事務組總監王祿霞、《頭條新聞》監製廖慧玲，及被稱為「金牌監製」的《香港故事》監製方曉山，先後遞信辭職；原定7月退休、有份主管《議事論事》的高級監製薛友德亦在上月底請辭。

顧問團成員不受重視 提意見後無下文

除員工爆發離職潮，綠色力量創辦人周兆祥表示，上月底決定辭退擔任了近10年的港台節目顧問團成員。他回覆本報時說，顧問團每年開一次大會，惟各成員提出意見後「都無下文」，感到不受港台重視。他說，近年港台的發展令人失望，已失去自主能力，無法發揮傳媒獨立的角色。

周續指，李百全上任後連番抽起節目，是觸發他辭任的導火線，政府空降政務官出任處長並不合理，李百全更倒行逆施，強行抽起員工用心製作的節目，「外行管內行人。令人非常失望，痛心疾首」，又批評新民黨葉劉淑儀建議取消港台電視部的說法不合理。他稱，李百全令敢言正氣的員工被迫走，促李知所進退，「向歷史負責，清醒一下」。

他說，對港台的員工無限敬佩，期望港台員工秉承傳媒風骨至最後一刻。但他說，即使自己繼續擔任顧問團成員，所貢獻的也不多，預料未來或有更多顧問團成員會辭任，「港台遲早變中央喉舌！」

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