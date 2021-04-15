中年女律師被指前年9月晚上乘的士前往旺角警署途中，遇上警方因應旺角區內示威活動而封路，她要求下車，但拒絕繳付車費，其間涉嫌襲警與阻差辦公，案件今日在西九龍裁判法院開審。身處案發現場的交通警供稱，當日處理的士司機求助，惟涉事女乘客拒絕出示身份證，稱：「我係律師嚟嘅，你咪拉我返差館囉。」該女子被捕後，突然自行倒地，激動大叫：「警察打人，強姦呀，非禮呀，快啲搵人嚟救我。」又在警車上用腳撐警，使警員跌出車外。

女被告陳綺玲（56歲）報稱律師，被控襲擊警務人員及阻撓在正當執行職務的警務人員兩罪。控罪指她於前年9月3日在太子道西與園藝街交界地下襲擊警員鄭則安，並故意阻撓對方執行職務。陳綺玲今自行抗辯，沒有聘請法律代表。

控方先傳召的士司機譚滿安（譯音）作供。他自言任的士司機29年，案發當日於跑馬地電車站接載一名女士前往旺角警署。惟的士過了紅隧到達太子道西時，前方有警員封路，不能沿太子道西直接往旺角警署。司機見狀遂對該女士說：「不如你落車行幾步？呢度好近旺角警署。」惟該女子要求司機問交通警可否讓的士前進。

涉案女子拒付回程隧道費 的士司機：我冇冚旗唔係過海的士

司機下車與交通警員交涉，警方指示所有車輛只可以上天橋前往荔枝角方向。司機返回的士，解釋警方說法，並再次建議該女士步行前往警署，並打算收取車資。當時咪錶顯示車資為75元，另加20元來回隧道費，故提出向該女士收取95元。

不過，該女子聲言過海的士應收單程隧道費，無理由另收回程費用。司機聞言回應謂：「我冇冚旗，唔係過海的士。係要收來回隧道費。」該女士回應稱：「你玩嘢呀？我就係唔畀錢。」說畢開門下車。

司機即時向現場交通警投訴，交通警亦轉身說：「喂！小姐你未畀錢。」惟該女子沒有理會警員。其後司機突見該女子「瞓低喺地下，碌嚟碌去叫救命」。其後有人扶她登上警車，而他則繼續向警員匯報事件。司機指，因當時天色已黑，故不認得該女子的容貌。

而當時處理事件的警長49996梁子堅（譯音）供稱，當日晚上近12時，因為旺角區有示威集結活動，警方指令太子道西西行線近油站位置封路。他用警察電單車攔住西行的第一至第三條行車線，要求所有車輛轉移返荔枝角方向天橋前進，所有車輛不能直往彌敦道。

其間一輛市區的士駛近並在慢線停下，司機指要前往旺角警署，警員遂解釋封路原因。其後的士後排左邊乘客車門打開，並有一名女士離開車廂，沿太子道西往旺角警署方向前行。此時司機下車向警方投訴謂：「阿sir，佢未畀錢就走喎。」

女子大叫「打人強姦非禮搵人救我」 交通警：我哋唔會做呢啲嘢

梁趨前向該女士了解不付費原因，惟該女士一邊行一邊謂「架的士冇送到我去指定目的地」，故她不會付款，亦不肯停下。警員作出警告後捉住該女子手臂，她才願意停下。梁續稱，曾建議女子與司機商討路線及車資，但她繼續稱：「總之個的士司機冇送我去目的地，我唔會畀錢，亦唔會留資料。」

梁向該女士索取身份證，該女士先稱「我有身份證，不過我唔鍾意畀你呀」，又稱「我係律師嚟嘅，你咪拉我囉，拉我返差館囉，我唔驚你㗎。」梁以未能出示有效身份證明文件罪名拘捕該女士，惟當他作出警誡時，該女士突然在手袋中拿出身份證。不過，由於之前已作出拘捕，梁稱會帶她返警署，由值日官處理車資問題。

語畢，該女子突然無故躺在地上，情緒開始激動，大叫：「警察打人，強姦呀，非禮呀，快啲搵人嚟救我。」梁稱當時向她說：「你冷靜，我哋唔會做呢啲嘢嘅。」其後梁與同袍帶她上警車，並以說話欲安撫對方。惟對方突然用腳撐向站在趟門邊的警員身體，使警員跌出車外的行人路，被告同時起身。梁認為被告想逃走，故將她鎖上手銬。

被告自行盤問警員，指警員聲稱在警車上發生的所有事全屬虛構，警員在上車前已為她鎖上手銬。警員不同意。案件本月23日續審。

【案件編號：TMCC237/20】

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