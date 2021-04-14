【本報訊】因工程醜聞而延誤一年的屯馬綫今年第三季將全線通車，為進行列車測試，西鐵綫及屯馬綫一期5月2日清晨將停駛約兩小時，到早上7時半才恢復正常服務，估計有數千乘客受影響。

原稱沙中綫大圍至紅磡段，因紅磡站月台工程醜聞而嚴重延誤，接駁馬鞍山綫的大圍經鑽石山至啟德一段去年2月需先通車成為屯馬綫第一期，餘下啟德經宋皇臺、土瓜灣、何文田至紅磡一段延至今年第三季通車。為配合通車，港鐵由4月至6月凌晨收車後將進行列車測試。

港鐵工程處總經理周蘇鴻昨表示，下月2日凌晨收車後會模擬屯馬綫全線通車後的繁忙及非繁忙行車情況，將有50列列車由烏溪沙至屯門站全線27站來回行駛，故需較長測試時間，當日須延遲服務時間，首班車將押後至早上7時半。該次測試特別編配於假日進行，減低對乘客影響。

提供10免費巴士線

車務營運總管黃琨暐表示，當日上午5時15分開始會提供10條免費巴士線行駛屯馬綫、西鐵綫各站，三條覆蓋西鐵綫及屯馬綫一期沿線各車站，七條則為行走高速公路會接駁東涌綫及東鐵綫的特快線。港鐵會調派250輛巴士行走，每2至10分鐘一班，約300職員在沿線協助乘客，到鐵路服務恢復後的30分鐘後才停止。港鐵已與運輸署溝通協調，其他專營巴士公司會加強服務，但接駁巴士服務受路面情況影響，行車時間會較長，籲乘客提早出門。

延遲服務期間，乘客可於美孚、大圍、南昌及紅磡站等10個指定車站免費出閘，轉乘接駁巴士。乘搭接駁巴士到上述10個指定車站轉車，於指定八達通閱讀器拍卡後，下一程的八達通車費亦為免費。但免費不適用於都會票及單程票，例如由屯門去金鐘，乘客搭接駁巴士在美孚站下車，拍卡再轉乘港鐵，可節省全程28.3元的車費。

至於同樣嚴重延誤的沙中綫過海段能否明年首季通車，周蘇鴻只表示，現時檢視工程安排，形容面對「好大好大」挑戰，將會適時公佈目標通車時間，未有重提明年首季通車的目標。