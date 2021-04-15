回南天濕氣入侵，衣櫃或儲物箱置吸濕劑防霉必不可少。消委會測試20款家用吸濕劑樣本，以80天做測試時限置在25°C恒溫恒濕箱內，定時量度樣本增加的重量（即吸濕量），發現以硅膠防潮珠、竹炭及活性炭製成的吸濕劑表現遜色，炭吸濕能力近乎零；此外高容量聲稱的吸濕劑，吸濕速度比低容量版本緩慢。

測試顯示，3款竹炭及活性炭樣本包括「日本城竹炭除味吸濕包」、「小久保天然竹炭包（長裝）」和「Daiso炭脫臭除濕劑」，整體吸濕量都極少，平均吸濕速度近乎零。聲稱吸濕量有24至25毫升的硅膠防潮珠，包括「除濕生活 Nitoms 家庭用乾燥劑」和「Daiso Reusable Dehumidifying Sheet」前期每日平均吸濕量為2.5至2.8毫升，惟在測試約14天後，樣本的吸濕能力已接近飽和，吸濕速度非常緩慢。消委會指炭產品吸濕能力不及其他吸濕劑，外國研究顯示主要用作吸味，炭的表面面積愈大，可吸附異味的能力愈大。

一些聲稱吸濕量較高的產品，吸濕速度比小型吸濕盒慢。其中「日本城炭除濕袋（大容量）掛裝」和「實惠掛裝竹炭吸濕袋」均聲稱吸濕量可達1,000毫升，最多可存放6個月。測試發現其80天累積吸濕量分別只有152.9毫升及155.4毫升，遠遜於其他聲稱吸濕量低於1,000毫升的盒裝吸濕劑；「實惠」樣本袋更出現破損及有溶液漏出。聲稱吸濕量有500毫升的「白元強力抽濕器」和「Topvalu Bestprice 除濕劑」，80天吸濕量已達305毫升和300.7毫升。

消委會解釋，80天測試時間仍未達到樣本聲稱的可使用時間，以小型吸濕盒為例，即使測試後剩餘的吸濕劑已不多，但仍會緩慢地吸濕直至完全飽和；但聲稱吸濕容量較高的樣本測試後，盒內仍有不少未被溶解的吸濕劑，即樣本仍可繼續使用一段較長的時間。

3款小型吸濕包效果最好 惟回滲程度高或再受潮

3款小型吸濕包樣本表現理想，包括「Goodmarks 炭吸濕啫喱抽屜除濕包」、「白元強力驅塵蟎抽濕袋（花香味）12包裝」和「雞仔牌備長炭消臭抽濕包-抽屜用」，「Goodmarks」吸濕快和多，前期吸濕表現可媲美部份的盒裝樣本，量得吸濕量超出聲稱19.9％至23.2％，但亦反映3個樣本的回滲程度高，飽和後水氣滲透出空氣，或令物品再受潮的機會高，使用後要勤更換。

2款盒裝樣本「克潮靈Farcent環保除濕桶（玫瑰香）」及「小久保吸濕寶盒」於倒轉後有滲漏情況，透氣膜及盒蓋邊緣造工有待改善。逾半樣本的標籤資料不完整，如無標示有效吸濕時間、成份資料、吸濕量、更換指示等。

廠商「白元」回應認為消委會測試應以180天為限，其中「白元強力抽濕器」在消委會測試環境下需要120天進行，80天會誤導消費者以為未達聲稱。「實惠」指「實惠掛裝竹炭吸濕袋」掛裝設計正常使用下沒有滲漏風險，外盒以中英文清晰說明如何使用，正常懸掛下不會出現壓力測試所模擬的情況。

消委會：難言炭吸濕量差有否違例

消委會建議消費者按不同類型產品的吸濕表現及特性選購產品，盒裝吸濕劑宜擺放在平穩的位置，不要置於衣物或不平的物件上，以免傾側或倒轉而引致溶液滲漏；應盡量確保使用環境密封，例如保持櫃門或容器蓋子緊閉及沒有縫隙，減少開啟次數及時間，以減少濕氣入侵，才能發揮吸濕劑應有效用。

消委會總幹事黃鳳嫺認為，吸濕產品由大量塑膠製成，建議選購可以使用補充裝的產品，或利用抽濕機幫助吸濕，減低膠耗用量。她指炭的吸濕量強差人意，唯沒有聲稱難言是否違例，不過標示聲稱消費者自然預期有一定吸濕效能，消費者在選擇時要考慮吸濕量、物料、環境選購合適產品，部分產品僅20多天已飽和，亦需勤更換。

部份測試結果（以80天、25°C為限）

【表現最佳】

—「白元強力抽濕器500ML」／日本製／聲稱吸量500ML／實吸305ML

—「Topvalu Bestprice 除濕劑」／中國製／聲稱吸量500ML／實吸300.7ML

—「3M 強力吸濕器」／無產地標示／聲稱吸量550ML／實吸277.2ML

—「Goodmarks 炭吸濕啫喱抽屜除濕包」／中國製／聲稱70ML／實吸85.2ML（出現回滲）

—「白元強力驅塵蟎抽濕袋（花香味）12包裝」／泰國製／聲稱50ML／實吸55.7ML（出現回滲）

【表現最差】

—「日本城竹炭除味吸濕包」／無產地標示／無聲稱容量／實吸1.44ML

—「小久保天然竹炭包（長裝）」／中國製／無聲稱容量／實吸0.85ML

—「Daiso炭脫臭除濕劑」／中國製／無聲稱容量／實吸0.33ML

【吸濕量超出聲稱出現回滲】

—「Goodmarks 炭吸濕啫喱抽屜除濕包」／中國製／聲稱70ML／實吸85.2ML

—「白元強力驅塵蟎抽濕袋（花香味）12包裝」／泰國製／聲稱50ML／實吸55.7ML

—「雞仔牌備長炭消臭抽濕包-抽屜用」／日本製／聲稱50ML／實吸55ML

資料來源：選擇月刊

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