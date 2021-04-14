【本報訊】五歲女童Z遭虐待致死，法醫發現女童身軀共有133處新舊傷口，頭皮深層瘀傷致皮下出血，最終受細菌感染出現敗血症死亡。案件在高等法院審理廿多天，陪審團前日裁定生父及繼母謀殺罪成，同住的繼母母親疏忽照顧Z及其兄X罪成。生父及繼母開審前已承認虐待兩童，辯方昨替三名被告求情，指若分開檢視生父所施展的每項體罰，性質不算嚴重；又指雖然繼母的行為會影響X，但X所受的創傷不算嚴重，望法官給二人刑期扣減。法官黃崇厚問控方是否需索取X的創傷報告，但控方透露曾找X家人，對方稱X不願意再會見心理學家。案件本月20日判刑。

稱分開檢視體罰不算嚴重

案發於2017年8月至2018年1月，女童Z及男童X的生父及繼母（同為30歲）被控謀殺Z，兩人欲承認誤殺但不獲控方接納。兩人另各被控一項殘暴對待兒童罪，被指虐待X及Z，開審前已認罪。第三被告（57歲）為繼母母親，原被控四項虐兒罪，最終被裁定兩項殘暴對待兒童罪脫，但兩項忽略兒童罪罪成。據悉，男童X現與祖母同住，繼母的親女Y入住寄養家庭。

法官黃崇厚昨問控方是否需要索取X的創傷報告，但控方指裁決當天警方已問X的家人，但對方表示X拒絕會見心理學家。黃官聽罷稱會尊重X。

辯方表明不會就生父的謀殺罪求情，但會就其殘暴對待兒童罪求情。辯方指若分開檢視生父施展的每項體罰，性質不算嚴重，是加起來才會導致Z死亡。生父的確曾讓X捱餓，但沒證據顯示X因缺乏營養導致體重過輕；強調生父已知錯及認罪，望法官給予三分一刑期扣減。

至於繼母的殘暴對待兒童罪，辯方承認案情嚴重，但認為不屬最壞情況。辯方強調繼母動機只是想教好子女，並非刻意傷害或折磨他們，例如當丈夫表示擔憂Z的健康，繼母便沒繼續讓Z捱餓。辯方又指，繼母不否認其行為在X身上留下的影響，但認為X所受的表面創傷不算嚴重。

就第三被告的兩項忽略兒童罪，控方指她沒有阻止女兒與女婿的虐待行為，又以藤條打兩童，並拒絕帶他們求醫。辯方求情指，陪審團接納第三被告沒以藤條體罰，只是裁定她忽略兒童；況且第三被告考慮到若帶兩童求醫，便會間接導致女兒及女婿入獄，最終才沒帶兩童求診。辯方指她現已無法再見兩名至親，因女兒一直被還柙，她亦被禁止見外孫女Y。被告自2018年被捕後失業至今，她九年前因車禍需就精神創傷定時服藥及求診。三名被告本月20日接受判刑。

案件編號：HCCC28/20