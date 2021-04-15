是日貴為「國安教育日」，梗係唔少得愛國人士擺國安街站賀一賀佢啦。除咗口頭上教育市民之外，呢啲街站都好識做㗎，又派口罩又派福袋咁，連埋一大堆國安宣傳品送晒出去，國家果然唔會待薄大家呀！

之不過咁，八方收到愛國讀者報料，國家似乎冇畀最好嘅嘢香港人喎。嗰位讀者喺觀塘翠屏邨一個街站度，拎咗份口罩同一堆宣傳品。啲宣傳品就其次啦，口罩最緊要，話晒係國家嘅一份心意。

點知睇真啲，嗰款口罩包裝寫明「細菌過濾率≥95%」，即係BFE Level 1，唔單止防唔到武肺病毒，連防細菌效率都唔係最高。再望埋生產商，原來又係國產口罩，由河北益澤醫療器械有限公司出品，聲稱喺疫情期間應急使用，可以呵護健康咁話喎。

係咪真係呵護到健康就唔知啦，但係位讀者見到款口罩咁水皮，即時唔敢用，感受唔到國家嘅愛之餘，嬲嬲哋仲搣爛埋啲宣傳品添呀。政府明明好重視國安同防疫喎，點解會容許街站派倉底次貨㗎？防唔到疫事小，搞到市民嬲嬲豬，影響國家安全事大呀。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！