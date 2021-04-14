【本報訊】育有兩名子女的37歲婦人，因不滿7歲兒子食飯慢，逼丈夫打兒子，否則恐嚇用熱水淋兒子，最終熱水濺到兒子，還揶揄「屋企𠵱家有個鍾無艷」。兩日後她又因與丈夫為錢爭拗，開啟電話視像向丈夫直播用熱水照頭淋10歲女兒的情景，並追逐兒子淋潑熱水，導致兒子背部有20厘米乘20厘米二級燙傷，女兒頭皮亦有燙傷。婦人昨於區域法院承認三項罪名，還柙至本月28日判刑，其間等候心理專家和精神科醫生報告，及兩小孩的新近醫療及創傷報告。

37歲被告以英文字母L.S.Y為代號，她承認普通襲擊、有意圖導致他人身體受嚴重傷害及有意圖而企圖導致他人身體受嚴重傷害三罪。庭上透露，兩童現與姑婆同住，被告與丈夫已分居，惟丈夫有為她寫求情信，昨亦有到庭旁聽。

法官勞潔儀庭上欲索取兩名孩童的傷勢照片，控方指兩童父親拒絕讓子女拍照，勞官遂直接向兩童生父解釋，判刑前需了解兩童傷勢，如若他不允，法庭會傳召兩童上庭，兩童父最終答應。

揶揄「屋企𠵱家有個鍾無艷」

案中兩姊弟分別為案發時7歲的男童X和10歲的女童Y，是被告和丈夫親生子女。首次案發於去年2月10日，當晚一家四口在沙田家中吃晚飯，其間被告責罵X食飯太慢，迫令丈夫責打X，否則她會向X淋熱水。其夫於是用玩具高爾夫球棍打X。

惟被告仍到廚房，在電熱水壺斟來一杯保溫在80℃的熱水，丈夫出言勸止不果，X不停推開被告的水杯，但最終仍遭母親的熱水濺到左前額和面部，Ｘ感疼痛，父親帶他到廁所沖凍水後，被告揶揄X「屋企𠵱家有個鍾無艷」，令X甚不開心。

兩天後，在家中的被告與丈夫通電話，兩人為財政問題爭執，當時X和Y正在廳中看電視。被告突然指丈夫說謊，然後走到廚房斟熱水，X和Y聽到倒水聲大驚，跑入睡房以凳頂住房門，並分別用薄被和咕𠱸遮蓋身體瑟縮於凳下。

惟被告終仍入了房，開啟電話視像功能，鏡頭對準Y，向丈夫直播她將熱水照頭淋在Y頭上，還問丈夫是否仍想給她同一答案。Y當時用咕𠱸擋在頭上，但仍有部份熱水滴漏到她頭皮上，部份熱水亦濺在X肩上，兩姊弟又驚又痛。

被告之後再倒一杯熱水，兩次欲倒向X都給推開，兩人在屋中展開追逐。被告其後着X入廁所，趁兒子步入廁所時，向其背部潑熱水，令X痛極大哭。被告事後雖為兒子燙傷和出水泡位置沖凍水，但仍威脅他再叫便淋熱水。

X和Y不停大聲呼救，終驚動鄰居報警。警方到場發現兩童被燙傷，且不停發抖，哭鬧着疼痛，說話不清。被告隨後被捕。兩童送院治療，X下背部有20乘20厘米二級燙傷，頭部亦有燙傷，留醫13天出院；Y的頭亦有3厘米乘1厘米燙傷，亦需留醫。

稱照顧家庭憂慮收入致爆煲

不過，在被告口中，對事發因由卻有另一番辯解，知情人士透露，被告曾向人訴說，她犯案其實有內情。她雖然只是家庭主婦，卻要為丈夫的事業勞心勞力。

被告夫家經濟富裕，丈夫原本生活無憂。被告恨鐵不成鋼，鼓勵丈夫自立門戶不靠祖蔭，卻換來丈夫家人反感，不被接納，更無來往。被告與丈夫奉女成婚，仍得不到家人祝福。

婚後被告照顧子女，由丈夫養家，但丈夫生性不愛勞動，令被告十分苦惱。夫婦二人雖然購置一部客貨車作送貨之用，但買車的款項乃舉借而得，需還款，被告為丈夫接生意，安排工作，可是丈夫卻對生意並不着緊，家庭經濟拮据，被告每天要限制使費，一家四口僅可用不過百元，令她大感壓力。

被告曾向人表示，她其實十分痛愛一對子女，奈何子女太頑劣難教，加上她每天要操勞家務、照顧子女，還要擔心入不敷支，結果壓力爆煲，釀成慘劇。

案件編號：DCCC772/20

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