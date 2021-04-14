【本報訊】29歲律師助理陳梓華被指串謀黎智英協助李宇軒越邊境到台灣，另被指串謀黎、黎的前私人助理Mark Simon及「攬炒巴」劉祖迪請求外國制裁中國及香港，違反國安法。最初由外籍資深大律師祁志代表的陳，案件昨日再訊時，改由大律師蕭國辰代表，事務律師則是有民建聯背景的律師劉毅（圖）。被告親友確認，改聘律師是被告的個人意願。案件押後至6月7日再訊，以待警方完成調查及索取法律意見，被告沒申請保釋，續還柙候訊。

涉串謀黎智英勾結外國

被告陳梓華被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀協助罪犯」罪。勾結罪指他2020年7月1日至2021年2月15日間，與黎智英、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人請求外國或境外機構制裁香港或中國。協助罪犯罪則指，被告2020年7月某日至2020年8月23日間，與李宇軒、黎智英及其他人串謀，協助李宇軒離開香港到台灣。控方昨透露，已索取被告及其他串謀人士的銀行戶口交易紀錄，尚待警方對其中78項可疑紀錄作進一步調查。

律師劉毅現擔任青年民建聯副主席，曾受訪指網上充斥「被捕指南」及「懶人包」，導致青年不假思索就去犯罪。2019年立法會議員葛珮帆就推動禁蒙面法開記者會時，劉被拍攝到在葛身後打瞌睡。

案件編號：WKCC624/21