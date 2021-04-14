本地第四波疫情接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港昨日（14日）再度沒有源頭不明個案，昨日新增5宗確診，唯一一宗本地個案的70歲男患者，居於早前部份座數撤離的屯門友愛邨愛暉樓第3座，是與之前個案相關，相信是周二報道所指在家離世的老翁，衞生署抽取死者樣本化驗後呈陽性。而死者與早前確診，並居於友愛邨愛暉樓3座的71歲家庭主婦居於同一層。

至於其餘4宗皆為輸入個案，全部患者並非外傭，一半帶N501Y變種病毒株。另有初步確診少於5宗，並無愛暉樓居民。

政府周三晚上發公告，將愛暉樓再納入強制檢測，任何人於3月25日至4月14日期間，曾身處愛暉樓第3座超過兩小時，須於4月16日或之前接受檢測。而位於大埔寶雅苑興和閣的中國基督教播道會寶雅幼兒學校，因爆發上呼吸道感染個案，衞生署將該學校納入強制檢測。任何人在4月1日至14日期間曾身處學校超過兩小時，須於4月16日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶檢測，則須於4月18日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在4月12日至4月14日已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告規定。

政府刊憲推食肆員工打針代替檢測方案

為力谷疫苗接種率，林鄭月娥政府用盡方法，包括以「疫苗換堂食」，亦將之列為檢測之替代方案。上月29日食衞局局長陳肇始已預告有關替代方案，稱為鼓勵更多市民盡早接種新冠疫苗，食肆和表列處所員工、教職員等如已完成接種，可被視為已符合定期檢測規定。

政府周二（13日）深夜刊憲，通過有關方案，部份餐飲業務處所或表列處所的員工已完成疫苗接種、即接種了兩劑疫苗，並過14天後讓抗體產生的人士，在第14天起，將毋須進行適用於相關員工的定期檢測，並需保留疫苗接種紀錄作為已接種疫苗的證明。

完成疫苗接種後的第14天是由有關人士接種所有建議劑量的疫苗後的次日作第一天起計，即若一名未曾感染武肺病毒的人士在4月15日接種第二劑疫苗， 「第一天」為4月16日，而「第14天」則為4月29日。

4.1起統一中澳台抵港者檢測要求

港府宣佈4月1日起，統一從中國各地區經不同口岸抵港人士的檢測要求，經陸路邊境管制站抵港人士要在抵港第2天及第12天接受檢測，包括要強制檢疫人士及「回港易」抵港而獲豁免強制檢疫的人士，機場抵港人士則須在抵港當天接受「檢測待行」，亦須繼續在到達香港後的第12天檢測。有關要求亦包括從澳門及台灣兩地抵港。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費武肺病毒檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府周三（14日）會在牛池灣嘉峰臺為須接受強制檢測的居民及工作人員增設流動採樣站。而位於深水埗楓樹街遊樂場的流動採樣站會延長服務日期至4月23日。

供所有市民

●中環愛丁堡廣場（至4月18日）

●黃大仙廣場（至4月18日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月18日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月18日）

●尖東加連威老道100號（至4月18日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月18日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月18日）

●元朗安興遊樂場（至4月18日）

●天水圍天瑞體育館（至4月18日）

●屯門建生社區會堂（至4月18日）

●屯門安定／友愛社區中心（至4月14日）

●沙田公園結客場（至4月16日）

●大埔社區中心籃球場（至4月18日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月18日）

供重開場所之強檢職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月23日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月18日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月18日）

供該區須強檢人士或職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月23日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月18日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日），會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月14日17:50）

11,612宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

209宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多10人出院（第8762、9884、11462、11478、11481、11499、11522、11545、11584、11601號個案），共11,237人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

132名確診者仍留醫；6人危殆（第6607、6794、8078、9907、10358、10942號個案）、2人嚴重（第6386、7468號個案），其餘124人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

●的士LE7673／3月17日／第11394號個案

兩岸疫情 （截至4月14日10:50）

兩岸疫情最新數字：大陸4月13日新增12宗確診個案，1宗屬本地感染，來自雲南，其餘11宗均屬境外輸入病例，分別來自上海5宗、廣東3宗、天津1宗、福建1宗及四川1宗。內地至今累計90,447宗確診，4,636人死亡。台灣累計確診1,067宗，死亡個案11宗。

外國疫情（截至4月14日11:40）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.37億，全球死亡人數超過295萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,134萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過56.3萬。印度確診人數超過1,368萬，死亡人數超過17.1萬，取代巴西成為全球第二大確診人數的國家，同時是疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,360萬，死亡人數突破35.8萬。法國確診突破500萬。俄羅斯、英國確診則突破400萬。土耳其、意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、伊朗。烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大、羅馬尼亞等9國確診宗數均超越100萬大關。

●加拿大出現首宗接種阿斯利康武肺疫苗後患血栓的個案，患者接種由印度生產的阿斯利康疫苗。

因應阿斯利康有引致血栓風險，加拿大早前只限55歲上人士接種該種疫苗。

●德國聯邦及地方衞生部門周二同意，安排接種了首劑阿斯利康疫苗的60歲以下人士「混針」，第二劑打其他牌子疫苗。

德國上月30日宣佈不再為60歲以下人士提供第二劑阿斯利康疫苗，改為為他們接種輝瑞／BioNTech或Moderna疫苗。

●印度馬哈拉施特拉邦疫情嚴重，過去一周新症約100萬宗，醫療用氧氣短缺。當地政府周二晚頒佈更嚴格的封鎖措施，所有非必要商店和網購速遞周三起暫停，直至5月1日。首府孟買的波里活電影工業基地也要停工。

印度雖有「疫苗工廠」之稱，但疫情失控，疫苗供應也不敷應用，要從海外輸入疫苗應急。當局周二表示，會特快批准已在西方國家和日本批准使用的疫苗，為進口輝瑞、強生、Moderna等疫苗鋪路。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 31345312 553440

印度 13689453 171058

巴⻄ 13599994 358425

法國 5167265 99639

俄羅斯 4605444 101882

英國 4390801 127369

⼟⽿其 3962760 34455

意⼤利 3793033 115088

⻄班牙 3376548 76625

德國 3040356 78924

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