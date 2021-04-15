男記者前年11月18日凌晨在西灣河港鐵站內被截查，背囊搜出催淚彈小彈頭、手擲式催淚煙彈殻等38枚已使用的彈藥，另有鎅刀、剪刀、索帶等物品，被控無牌管有彈藥和管有物品意圖摧毀財產罪。案件今在東區裁判法院開審，辯方對大部份案情均沒有爭議，主要辯稱被告收集彈殻作私人裝飾品，法律上不屬於「彈藥」；而被告有「儲物症」，任何東西都會收集一番，沒有意圖摧毀別人財產。

控罪指，被告周敏（28歲）於2019年11月18日在西灣河B出口管有9枚催淚煙榴彈彈頭、一枚催淚煙榴彈皮、23枚37/38毫米催淚煙彈殻、5枚38毫米催淚煙彈殻，卻沒有管有權牌照。他另被控管有一把瑞士萬用刀、一把鎅刀、一把剪刀、7條膠索帶和一個打火機，意圖摧毀財產。

辯方同意控方大部份案情，抗辯理由主要是被告沒有意圖摧毀財產，而且被告患有強迫症「儲物癖」，「乜嘢都執一餐」，將會傳召精神科專家講解被告心態。另外，辯方指被告收集已用的彈殻，僅作「私人裝飾物品」，法律上不屬於控罪所指的「彈藥」。

控方案情指，被告當日凌晨12時55分在西灣河站大堂控制室附近被警察截查，其後被拘捕。除了控罪提及的物品外，被告的背包另遭搜出一支雷射筆、6個3M防煙面罩、5個全新口罩、3對手套另加7隻手套、電筒、縮骨遮、印有「Press」字樣的黃色反光背心、一個橡膠彈頭、一個海綿彈殻等物品。警方軍火專家檢驗後，認為涉案彈藥已使用及不可重用。

控方只傳召一名證人，警員莫俊豪供稱被告遭截查前，他身處大堂控制室外，「見到連接B出口嘅扶手電梯，有磚頭由上面跌落嚟嘅，喺我嘅前方」。主控展示數張現場照片，警員指出相中物品是磚頭。裁判官王證瑜打斷問與被告是否有關，主控回答謂只是描述環境，不是說直接與被告有關。辯方指既然如此，毋須盤問警員。

案件明天續審，預計被告會作供，辯方亦會傳召精神科專家。

【案件編號：ESCC2577/19】

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