政府力推「疫苗氣泡」大計，今日（15日）宣佈將疫苗接種計劃年齡下限調低至16歲或以上。不過絕大多數年輕人均向《蘋果》表示沒有意欲報名，認為疫苗的副作用令人擔憂。有市民更稱，即使疫苗或是開放外地旅遊的先決條件，亦無意接種，「去旅行緊要啲定命仔緊要啲？」

特首林鄭月娥早前推出「疫苗氣泡」大計，圖以接種疫苗作為延長食肆及酒吧營業時間、放寬限聚令及重開邊境的先決條件。港府今宣佈放寬接種年齡，18歲以上市民可選擇打BioNTech或科興疫苗，而16歲至18歲人士則只可選擇BioNTech。不過，今年25歲的許同學表示暫不考慮接種疫苗，並指最近BioNTech疫苗疑令兩名孕婦流產一事，反映醫學界仍未摸清疫苗的副作用，故對接種疫苗一事持觀望態度。

許同學承認曾對接種疫苗後可到海外旅行而心動，但當眼見兩款疫苗均出現多宗疑似針後副作用病例，現在會問自己「自己條命仔緊要啲定去旅行緊要啲？」同行的楊同學亦稱暫不考慮接種武肺疫苗，她認為海外疫情仍然嚴重，即使接種疫苗，也不能確保自己免受感染。

「呢啲嘢本身係我哋應得」

年僅19歲的黃小姐亦表示，兩款疫苗也無法令她感到安心，認為疫苗對年輕人而言並非必須；其風險亦可能比成效大。另一市民羅小姐更稱，不相信武肺疫苗能防範疫情，「人哋整一隻藥要用廿年去試喎，你而家一年就同我講話好安全，你唔好玩啦！」羅又稱，不認為政府的「疫苗氣泡」構思吸引她接種，反而構成壓力，「呢啲嘢本身係我哋應得，你而家要我打針先有喎。」

「科興一定唔會打，我信唔過大陸啲嘢」

公務員事務局局長聶德權今表示，BioNTech疫苗「儲存有局限」，預告市民如想打BioNTech疫苗，8月屬最後機會。換言之，8月後市民將只能選擇國產科興疫苗。有市民表明，「科興一定唔會打，我信唔過大陸啲嘢。」

市民楊先生表示，外國有研究顯示科興疫苗的有效率只有約50%，更有國家接種科興疫苗後，全國疫情出現反彈，認為科興疫苗不能給予他信心，不會考慮接種。與楊同行的盧先生則表示，不會因科興疫苗屬國產而斷言其成效較低，但認為現時兩款疫苗的副作用頗多，故同樣暫不考慮接種疫苗。

而市民鄭小姐則明言：「科興一定唔會打，我信唔過大陸啲嘢。」她續表示，其他疫苗的副作用亦令她擔憂，形容性命比去旅行更為重要，暫不考慮接種任何疫苗。

而張先生則表示，數據似乎顯示科興疫苗的有效率較BioNTech低，故同樣不會選擇接種科興疫苗。他又稱，現時對接種疫苗持保留態度，會視乎身邊朋友對接種疫苗看法再決定，「如果只係為咗食嘢去打，就未必會（接種）。」

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