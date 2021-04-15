兩大超市疫下加價勁過通脹，輸的卻是小市民。資料顯示，惠康和百佳在去年兩期保就業計劃合共獲得約7億元工資補貼，但在公帑支撐下卻仍要賺到盡，統計處數據顯示，2020年超市貨品全年銷貨價值按年上升9.7%。民主黨消費者權益政策發言人袁海文直指，「成件事好荒謬，Day 1開始就唔應該畀超市攞保就業」。

資料顯示，百佳超級市場在兩期保就計劃同獲1.61億元；而惠康母企的牛奶公司兩期計劃同樣獲近4億元。據惠康提供的資料顯示，惠康在第二期計劃獲批1.845億元，料第一期補貼金額相若，即兩大超市在兩期計劃合共擸了約7億元。

政府曾要求回饋至少一半補貼 銷貨價值反升9.7%

政府在在第二期計劃中，要求兩超市回饋至少一半工資補貼，惠康和百佳隨後提出涉款1億元和8,100萬元的回饋計劃，佔所獲工資補貼額的54%及50%，包括惠康推出「日日有低價」計劃逾300款貨品凍價半年、百佳搞大抽獎送現金券等。但回饋措施推出後，未見普羅大眾直接受惠，統計處數據顯示，2020年超市貨品全年銷貨價值仍按年上升9.7%，超市照取補貼遭多方炮轟。

民主黨消費者權益政策發言人袁海文指出，疫情下人人在家煮食，超市出售食材生意上升，有盈利下當初根本不應與其他同樣受疫情拖累的行業爭公帑，批評做法反映了政府公共理財欠審慎，「成件事好荒謬，Day 1開始就唔應該畀超市攞保就業」。他認為糧油食品高過通脹市民無法受惠，促請超市直接減價，以及將不同產品以相同單位的價錢標出，方便消費者格價，「出少啲眼花撩亂嘅優惠價、特惠價」。

消委會總幹事黃鳳嫺直言，超市是疫市下少數業務上有增長的行業，「喺咁艱難嘅時期，係咪應該攞保就業計劃呢？定價格上調整呢？我哋希望超市能夠同市民大眾共度時艱。」她續指超市解釋個別食品來貨價貴引致價格上調，但入口商無回應，故無從找到價格在哪一方面上升。

百佳：成本上升 已提供各種優惠

百佳回覆消委會時指疫下原材料、運輸、勞工等成本上升，令部份供應商上調來貨價，整體升幅實質較該會調查少，已提供各種優惠減輕通脹壓力。惠康指今個月將去年9月啟動的「日日有低價」計劃延長至6月，並加入更多產品種類，惠康會承擔所有額外成本上漲支出。

黃鳳嫺建議市民花時間精明格價，「可能真係慳番唔少錢，小數怕長計」，該會依據實際結賬價格比較，已反映超市折扣，然而會員制使用五花百門，或換貨或換分抵銷賬單，消費者宜小心比較不同計劃的效益。

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