19歲中六學生前年10月在大埔墟港鐵站連儂隧道附近派發傳單，其間遭雙程證男子以利刀割頸劏肚。男生當場腸臟溢出，兇徒則大叫：「香港屬於中國，你哋搞亂香港」。涉案雙程證男子原本被控企圖謀殺罪，早前獲控方同意改為承認蓄意傷人罪，高等法院今處理求情及判刑。辯方求情指本案全因政見而起，被告是一名愛國者，「不明白為何有人提倡國家分裂」，一時情緒失控犯案。法官陳慶偉則指，本罪最高可判處終身監禁，但控方呈交的案例最重卻只是判監5年半，要求控方呈交更多案例以作考慮，押後至下月14日再處理。

現年24歲的被告柳國升，早於去年10月已在東區裁判法院承認一項俗稱「傷人17」的蓄意傷人罪。控罪指他於2019年10月19日在大埔雅運路近港鐵大埔墟站入口，非法及惡意傷害男子X。

被告今由辯方大律師王興偉代表。辯方指本案是一件不幸事件，不涉及個人恩怨或錢債糾紛，全因政見而起；唯一可以解釋的是被告是一名愛國者，「不明白為何有人提倡國家分裂」，一時情緒失控犯案。辯方強調此舉對國家沒有任何益處。

辯稱上的士往警署自首 曾問司機可否去羅湖

辯方續指，被告案發後隨即登上的士，欲往警署自首，在同類事件中非常罕見。雖然案情提到被告一度問的士司機可否前往羅湖，但辯方希望法庭不要視之為逃走，因被告當時看見車外的行人憤怒不已，害怕被「私了」，自覺到羅湖便會感到安全，但他最終還是到選擇到警署自首。

辯方續指，完全可想像事件對事主造成的傷害，被告希望向事主道歉，亦對為法庭造成不便致歉，懇請法庭考慮被告及時認罪，給予三分之一的刑期扣減。

官質疑買刀早有預謀 反問：如果感到不安全，為何不返回大陸？

辯方又指被告犯案沒有預謀，陳官卻質疑被告於案發前一天入境香港，即日購買生果刀，反問：「何來沒有預謀？」辯方強調，被告絕對無計劃傷害本案事主，惟當被告目睹香港示威與公眾秩序事件、以及市民對示威的投入程度後，自覺不安全。陳官聞言即質疑：「如果感到不安全，為何不返回大陸？在深圳絕對安全。」

辯方稱曾向被告提出同一問題，坦言「答案不是很合理」，惟希望嘗試解釋，指被告一心來港以了解為何有這麼多年輕人走上街頭示威及破壞，又認為這些都不是文明社會所為。當他看見這麼多與他政見不同的市民後，自覺是異類、被孤立，「猶如遭狼群包圍被撕扯」，所以購買涉案生果刀，強調絕非蓄意來港犯案。

法官指本案最高可判囚終身 控方呈交案例卻僅監禁5年半

陳官接納被告沒特定的傷害目標，但質疑：「他當日為何去大埔？為何要去『連儂牆』？」辯方再解釋，被告當日並非故意走到備受爭議的地方。

陳官續指，控方向法庭呈交的三宗案例，最嚴重的一宗判刑起點只是5年半監禁，反問控方為何本案會轉介至高等法院處理。陳官又問：「有沒有任何案例可供參考，法庭應判監超過7年？」控方稱被告原本被控企圖謀殺罪，本案案情非常嚴重。

陳官聞言即謂控方將案件轉介至高院處理，卻未能援引適合的案例供法庭參考，指本罪最高可判終身監禁，但案例最重卻判刑只是5年半，要求控方呈交更多案例，押後至下月14日判刑。

【案件編號：HCCC225/20】

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