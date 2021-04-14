【本報訊】運輸署今年1月開始分批安裝新一代停車收費錶，市民可使用新開發的流動應用程式「入錶易」App在現場及遙距繳付泊車費，不過啟用不足三個月，近日被Google Play下架三日，新用家無法下載應用程式，有司機致電熱線始知「搶修中」。運輸署承認事發本周日，有車主批當局未公佈令市民無所適從。

Google Play昨重新上架

陳先生周一到藍田佳廉道泊車，以手機掃描入錶易卻不成功，「我喺Google Play都search唔到，打佢咪錶提供嘅熱線電話，對方話Android機，『入錶易』App被Google Play下咗架，又話同事跟進緊，𠵱家同緊Google Play聯絡，搶修中，過幾日應該得。」

他指「新App最好係可以遙控入錶多一次，𠵱家就要兩個鐘返去再入錶。」他批評當局不公佈事件，公眾懵然不知。有駕駛人士在荃灣享和街以手機掃描咪錶上的動態二維碼，亦未能成功下載程式，最後只好拍八達通付費。

運輸署昨晚證實「入錶易」流動應用程式在本周日傍晚起未能在Google Play Store下載，隨即聯絡Google，並要求盡快恢復讓用戶下載「入錶易」，但已下載及安裝「入錶易」的現有用戶，並沒有受影響，至昨日有1,450新咪錶安裝。

記者昨傍晚再以手機掃描收費錶上的二維碼終能進入程式，「入錶易」亦重新在Google Play上架。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，遭Google Play下架原因很多，如App發現疑似保安漏洞或有人投訴，但作為公營機構，使用人數眾多，當局有責任定期留意App運作情況。