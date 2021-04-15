港府3日前提出以「疫苗氣泡」盡谷接種率，雖然疫苗預約率有所回升，但昨日傳出2宗孕婦接種BioNTech疫苗後流產的個案，再次引發公眾關注接種中心的把關程序。公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始下午3時15分就疫苗接種計劃會見傳媒，預料將宣佈放寬接種年齡，讓16至30歲人士打針，《蘋果》屆時會現場直播。

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據悉，政府計劃將優先接種疫苗群組擴展至16歲，現時科興疫苗適用於18歲以上，復必泰適用於16歲以上。政府日前公佈的「疫苗氣泡」計劃，當中如食肆要放寬堂食時間及每枱人數，除員工外，客人也必須接種了最少一劑疫苗，政策備受批評，原因之一是目前疫苗接種計劃只容許30歲或以上人士接種，變相措施放寬後30歲以下市民也不受惠。不過即使接種疫苗年齡放寬至16歲，16歲以下青少年仍不受惠，相信政府希望谷接種人數。

澳門暫緩阿斯利康疫苗供貨 稱不為孕婦接種

早前歐洲藥品監管機構確認阿斯利康疫苗有罕見血栓副作用，首批阿斯利康疫苗原定預計年中送抵澳門。澳門衛生局局長羅奕龍今日宣佈，已向阿斯利康疫苗生產商提出暫緩對澳供貨，對方已同意。羅奕龍稱，世衛對是否繼續使用阿斯利康疫苗未有確切講法，按照最新建議，仍然認為接種疫苗的益處大於風險，但鑑於澳門的情況，已有足夠的武肺疫苗供居民接種，未有緊急性非引入阿斯利康疫苗不可。他又強調，澳門目前仍有2款疫苗供居民接種，首要任務是推動更多市民接種。

對於香港有孕婦在接種武肺疫苗後流產，羅奕龍認為屬接種不良事件，但從科學來看，未有充分證據證明接種武肺疫苗會導致流產。他稱，澳門不會為孕婦接種武肺疫苗，若孕婦在不知情下已接種第1劑疫苗，根據國家衛健委指引，孕婦須密切觀察，當局亦不會為孕婦接種第2劑疫苗。

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