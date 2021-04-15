政府強推疫苗氣泡，令不少食肆的打工仔要被迫打針，繼譽宴近日向員工發出勒令打針通告後，其他服務行業都受壓。本報接獲投訴指，經營警衞保安服務的「大眾安全集團」本周二發出通告，呼籲員工「為己為人」，積極考慮接種武漢肺炎疫苗，並附上預約打針的網址。有受聘該集團、於尖沙嘴K11 Musea工作的員工擔心不打針會被解僱，對事件感到很大壓力，直指「打針之後出事？邊個負責？政府、公司負唔負責！」

有關通告於本周二由集團一名助理總經理發出，當中提及本港已有科興及BioNTech復必泰疫苗提供，籲員工可登入政府的網址預約，以及之後下載「智方便」流動應用程式下載電子針卡，查詢接種紀錄。通告又指出，疫情已肆虐一年，疫苗面世帶來曙光，相信達到群體免疫後可回復正常生活，並舉例過往有很多疫苗的例子，如天花、小兒麻痺症、乙型肝等，在推出後減少了傳播。強調「為己為人，公司現作出呼籲及鼓勵，希望各同事積極考慮接種疫苗，當然各人的身體狀況、過往病歷史及體質並不相同，請向自己的家庭醫生作出事前諮詢」。

雖然有關通告未有列明不打針的員工，會否遭解僱或特別的工作安排，但事件令員工紛紛感到憂慮，擔心拒絕接種會有「被炒」的後果。有不滿員工向本報表示，其集團的保安員工主要在尖沙嘴或北角的K11商場工作，近日收到上述通告後，都感到壓力和不安，部份人因擔心飯碗不保而預約了打針，但也有同事怕打針帶來的副作用和後遺症而拒絕。員工指出，為防疫措施，現時已要頻密檢測，認為打針屬個人考慮，不應強制，又質疑員工因為工作需要去打針，但事後出現不適、甚至更嚴重的副作用，僱主、政府會否提供保障及負上責任。

本報正向有關集團查詢。

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