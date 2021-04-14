【本報訊】被「閹割」後的立法會選舉，選區劃界亦由過去五大選區變成10個選區，黃大仙、沙田及元朗三區被「一分為二」，當中更有社區無端被切割。本報記者昨實地視察，發現有港鐵站兩邊出口變成兩個選區，亦有行人天橋因此變成「跨區」大橋。有地區組織揶揄，政府如此劃界，如同在社區設下分隔南北韓般的「三八線」。

元朗行人天橋跨兩區

沙田在新劃界下被分成東、西兩部，分別劃入「新界東南」和「新界東北」，部份社區更被一分為二，屬兩個立會選區，如本報昨報道的沙田區議會帝怡和碧湖選區為「新界東北」，但一條馬路相隔廣源劃入「新界東南」選區，同時因愉欣、廣源廣康等區屬「新界東南」選區，結果第一城站對出一條插桅杆街成為「分區界線」，如由第一城站B、D出口踏出，即踏入了「新界東南」，而由另一邊的A、C出口轉往第一城，就留在「新界東北」。

公民黨沙田第一城區議員黃文萱指，如此劃界令港鐵第一城站兩邊出口變成不同選區。有沙田地區組織更把劃界標示，該界線由馬鞍山經大老山公路延伸至黃泥頭，再迂迴延至插桅杆街一帶，並揶揄為「沙田三八線」，有網民留言指是「傷害沙田人感情」。

元朗區社區被割裂情況更見嚴重，多條村落小路左右兩邊被分成「新界北」或「新界西北」；如水邊圍一帶，水邊圍邨屬「新界西北」，水邊村及水邊圍村則屬「新界北」。附近一條橫跨青山公路屏山段的行人天橋更出現跨區情況，較接近「新界北」一方屬「新界西北」區，靠近「新界西北」一端及部份橋身卻座落在「新界北」區內。

學者梁啟智撰文談選區分界，指部份劃界令社區完整出了大問題，但他直言，相對這次「完善」制度有眾多其他安排，「地方選區分界的問題又實在過於枝節。」